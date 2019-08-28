Сделан самый черный автомобиль в мире

В тюнинг-проектах со всего мира использовались разные варианты покрытия кузова автомобилей, но в этом всех переплюнула марка BMW.

На автосалоне во Франкфурте состоится премьера самого черного автомобиля в мире, который создан BMW и компанией Surrey NanoSystems. Это будет первая и единственная машина с покрытием из материала Vantablack.

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Это вещество сделано из вертикальных углеродных нанотрубок, которые способны поглощать 99,965% падающего на него излучения — от видимого света до микро- и радиоволн. Такое свойство приводит к необычному эффекту — объемные предметы визуально теряют свою форму, а человеческий глаз определяет покрытие Vantablack как абсолютную темноту.

Разработчики материала из Surrey NanoSystems до 2019 года (Vantablack впервые был представлен в 2014 году) доверяют свое творение только компаниям из космической отрасли. Изобретатель Vantablack и основатель Surrey NanoSystems Бен Дженсен заявил, что их неоднократно просили самые разные автопроизводители предоставить Vantablack для окраски машин, но все они получили отказ.

Повезло только BMW — их новый кроссовер X6 Бен Дженсен счел подходящим вариантом для демонстрации Vantablack широкой публики. Процесс нанесения самого черного материала в мире на кузов автомобиля был сложным с технической точки зрения, но всё прошло успешно — получившийся результат покажут гостям шоу во Франкфурте уже в сентябре.

Будущие модели BMW получат огромный парящий экран.

Фото: BMW