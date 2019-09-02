Выкинутый на встречку МАЗ убил четырех человек

Японская компания Toyo Tires Corporation применила оригинальное решение — ее специалисты добавили в резиновую смесь помолотую скорлупу от грецких орехов. Она тверже льда, но мягче асфальта. Новую модель фрикционных шин Observe GSi-6 автор «За рулем» опробовал в деле.
В начале 1970‑х в Советском Союзе чуть не каждый год появлялись новые автомобили. В основном, конечно, Жигули — от «копейки» до Нивы и «шестерки». В 1972‑м новинкой отметился и ГАЗ, запустив в производство универсал на базе 24‑й Волги.
Зачем в городских условиях нужен американский внедорожник стоимостью больше четырех миллионов рублей, способный взобраться разве что не на Эверест? Затрудняетесь с ответом? А для поклонников Jeep проблем с ответом нет. Поэтому «За рулем» пригласил их протестировать четвертое поколение Wrangler.