Выкинутый на встречку МАЗ убил четырех человек

В аварии пострадали еще два человека. В том числе 11-летний ребенок.

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На 688-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария, в которой погибли четыре человека и еще двое получили ранения. Всего столкнулись пять автомобилей, в которых ехали девять человек.

«В ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Павловский район, трасса М-4 „ДОН“ 688-й км. Столкновение пяти транспортных средств — Ситроен Берлинго, МАЗ, Ниссан Ноут, Форд Фокус, Опель. По оперативной информации, есть пострадавшие. На месте ДТП работают два отделения ПСЧ-48 и ПЧ-67», — говорится в официальном сообщении местного МЧС.

В этой аварии, произошедшей в 14 км от города Павловска, погибли четыре человека, трое из которых ехали в одном автомобиле, принявшем на себя основной удар грузовика МАЗ. Еще в одном легковом автомобиле в результате столкновения погиб водитель. Всего в попавших в ДТП машинах находились 9 человек. Двое из них были госпитализированы, это водитель грузового автомобиля и 11-летний ребенок.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель Ниссана, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с грузовиком МАЗ. В результате удара грузовой автомобиль также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковыми автомобилями.

Нередко причиной аварий становится сон за рулем. Так, недавно водитель кроссовера, задремав, на полном ходу врезался в стоящий на обочине каток.

Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области