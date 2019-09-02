Что будет с техосмотром: ЦБ против страховщиков

С инициативой вывести техосмотр из функций РСА выступает Банк России — аккредитация техцентров может стать непосильной задачей для Российского союза автостраховщиков.

Российский союз автостраховщиков (РСА) может потерять функции куратора технического осмотра транспортных средств из-за опасений Центробанка, что у Союза не получится провести аккредитацию техсервисов в определенные сроки. Эти функции предлагается возложить на правительство.

В самом РСА предупреждают о возможном дефиците полисов ОСАГО, если срок реформы аккредитации техсервисов не продлят на год. Также в Союзе просят разрешения удвоить стоимость аккредитации.

Согласно новому закону о техническом осмотре транспортных средств, вступившему в силу в июне этого года, с июня 2020 года аккредитации сервисов, желающих проводить техосмотры, будет проводиться в формате выездной проверки. Таким образом, РСА нужно проверить 5,2 тыс. техсервисов, и сделать это до июня 2021 года, как того требует новый закон, у Союза не получится.

В ЦБ указывают на отсутствие у РСА «фактических и финансовых возможностей» для проведения аккредитаций, пишет «Коммерсантъ». В результате это «может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО».

Невозможность оформления диагностических карт приведет к невозможности выдачи полисов ОСАГО, без которых, в свою очередь, эксплуатировать транспортные средства нельзя. Страховщики опасаются, что большинство техсервисов обратятся в РСА для получения аккредитации в последний момент и для ее оформления времени и средств может не хватить. Еще одним подводным камнем, который, несмотря на обсуждения закона на этапе принятия, остался незамеченным, является понятие «пропускной способности оператора ТО». При налагаемых ограничениях количество аккредитуемых сервисов должно существенно увеличиться.

«Законом вводится такой параметр, как пропускная способность оператора. Если мы выявим, что один пункт может провести не более 15–20 ТО в день, то количество операторов в стране надо увеличивать минимум втрое», — говорит заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Что касается стоимости аккредитации, которую в РСА просят увеличить, то сегодня она составляет 20 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей за каждый дополнительный пункт ТО, принадлежащий компании. Специалисты подсчитали, что расценки следует увеличить до 70 тыс. рублей. Это позволит не только сделать выездные проверки рентабельными, но даст возможность привлекать сторонних экспертов для проверки удаленных техцентров.

Принимая во внимание все возникшие сложности, ЦБ решил пресечь надвигающийся кризис в отрасли на корню — передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству. Предложение уже находится на стадии обсуждения.

Что делать, если инспектор не поверит оформленному через интернет полису ОСАГО? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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