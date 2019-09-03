Audi привезла в Россию новый и особенный кроссовер

Как торговаться с продавцом, чтобы снизить стоимость б/у автомобиля Почти все продавцы подержанных машин завышают стоимость, чтобы сторговаться во время осмотра. Как снизить ценник понравившегося авто, рассказываем в материале. Volkswagen T-Cross уже в SUV-любимчиках Концерн VW никогда не рвался в сегменте SUV быть лидером, но в итоге им легко становился. Вот и самый малый его Ти-Кросс, думаю, обречен на победу. Спортивный характер: чем отличаются заряженные Kia от обычных Если посчитать спортивные и приспортивленные машины в российской продаже, то больше всех для народа делает Kia: десять спортвариантов разной степени «прожарки» для семи моделей. Обозначений два: GT Line и GT.