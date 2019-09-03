Сегодня, в 18:06 Audi привезла в Россию новый и особенный кроссовер Пока покупателям предлагается особая стартовая серия Audi Q3 35 TFSI Start Edition. Позже в продаже появятся и более скромные версии кроссовера второго поколения.
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Дилеры Audi начали прием заказов на компактный кроссовер Audi Q3 второго поколения, который поступит в шоу-румы в октябре 2019 года. Новый Audi Q3 стал больше и просторнее, а его техническое оснащение улучшилось. Длина кроссовера достигает 4484 мм, ширина — 1849 мм, а высота — 1616 мм. Колесная база автомобиля стала больше на 77 мм, увеличив тем самым салон и позволив задним сиденьям сдвигаться на 150 мм, увеличивая либо багажник, либо место для ног. Регулируется и наклон спинок задних кресел. Объем же багажного отделения увеличился до 530 литров, а при сложенном заднем диване достигает 1525 литров. В базе кроссовер оснащается 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и многофункциональным рулевым колесом. При заказе системы MMI Navigation plus цифровая панель заменяется на виртуальную с рядом дополнительных функций. Также кроссовер оснащается парковочным автопилотом, адаптивным круиз-контролем, системой удержания автомобиля в полосе и многими другими. В Россию Audi Q3 будет поставляться с двумя бензиновыми двигателями. Это 150-сильный 1.4 TFSI для переднеприводной версии Audi Q3 35 TFSI, сочетающийся с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic, и 180-сильный 2.0 TFSI для версии Audi Q3 40 TFSI quattro, оснащаемый 7-ступенчатым S tronic и системой полного привода quattro. Автомобили специальной серии Start Edition могут окрашиваться в два новых ярких цвета: в оранжевый Pulse Orange и синий Turbo Blue. Цена автомобилей уже доступной к заказу ограниченной серии составляет от 2 490 000 рублей. Позже в продажу поступят версии кроссовера в более скромной комплектации Advance по цене от 2 253 000 рублей. Фото: Audi
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