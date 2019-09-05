В соцсети появились фото любопытного перехода на одной из улиц Омска — он вроде бы есть и в то же время его нет.

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Фотографии загадочного перехода опубликовали ВКонтакте, в паблике «Аварийный Омск». На фото переход начинается от тротуара, а потом упирается в две полосы трамвайных путей и газон. Перейти в этом месте улицу, в принципе, можно, но не очень комфортно, и не каждый это сможет осилить. При этом дорожные знаки установлены правильно, как и положено в зоне нормального пешеходного перехода.

В группе обратились в администрацию города с просьбой доделать этот пешеходный переход, чтобы он соответствовал нормам безопасности.

Подписчики паблика начали бурно обсуждать эту ситуацию, причем единодушия среди них не наблюдается. «Вот вам и доступная среда!» — пишет один, а другой пеняет, что, дескать, не было тут зебры, и проблем не было, все просто перебегали через дорогу, появился переход — опять плохо. А есть и философские замечания, типа «знаки и разметка есть, а кусты еще никого не сбивали».

В администрации города обратили внимание на эту ситуацию и позже прокомментировали ее в самом паблике, объяснив, что:



«Пешеходный переход вблизи перекрестка ул. 4-я Линия и ул. Лермонтова организован без участия городской администрации, и департамент транспорта уже направил обращение в ГИБДД с просьбой принудить подрядную организацию к приведению пешеходного перехода в нормативное состояние».

Организовали этот переход владельцы магазина торговой сети, к которому и ведет переход.

Местные власти согласились, что в таком виде зебра небезопасна, так как не организован подход к переходу и нет настила через рельсы трамвайных путей. Кроме того, не обрезаны деревья в зоне перехода, что затрудняет видимость.

Вспомним трогательный зимний сюжет, как гаишник собаку через дорогу переводил.



Фото: ВКонтакте «Аварийный Омск»