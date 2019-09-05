Toyota вложит в завод в С-Петербурге 20 млрд. руб. — журнал За рулем

Toyota вложит в завод в С-Петербурге 20 млрд. руб.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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В рамках российско-японского сотрудничества автопроизводитель Toyota до 2028 года инвестирует 20 млрд рублей в свой завод в Санкт-Петербурге, сообщил японский лидер. Автомобилестроительная корпорация модернизирует линии поставок, а также повысит компетентность работников петербургского предприятия.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге работает с 2007 года и сегодня производит бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. 

Также Абэ напомнил, что один из крупнейших японских производителей тяжелой техники Hino motors продолжает строительство завода в Подмосковье, где будет выпускать среднетоннажные и малотоннажные грузовики в количестве 2000 штук в год.

  • Напомним, компания Toyota одна из последних подписала с Минпромторгом специнвестконтракт. Подтолкнуло компанию к этому шагу решение правительства привязать промышленные субсидии к наличию СПИКа, без них концерну пришлось бы закрыть производство. В рамках соглашения Toyota обязуется локализовать ряд компонентов и модернизировать завод в Санкт-Петербурге.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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