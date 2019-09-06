Первые фото Kia Mohave: салон выглядит дорого

Китайцы активно продвигают на наш рынок автомобили с турбодвигателями. Эксперт «За рулем» сравнил разработки конструкторов из Поднебесной, устанавливаемые на Geely Atlas и Haval F7, и выяснил, в чем их слабые места.
В Латвии состоялся четвёртый этап Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters European Cup. Участие в нем впервые принял интерконтинентальный чемпион FIA по дрифту, один из лучших пилотов России, атлет Motul — Георгий Чивчян. По итогам заездов на одной из самых экстремальных трасс Бикерниеки российский спортсмен занял 2 место.
Первая Mazda покорила ярким и дерзким ездовым характером. Покорила настолько, что автолюбителям было плевать на слабую шумоизоляцию, тесный салон и тряскую ходовую. Во втором поколении преобразился дизайн, исчезли недостатки, но эксперимент оказался неудачным.
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».
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