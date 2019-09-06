Первые фото Kia Mohave: салон выглядит дорого

Судя по фотографиям, интерьер имеет высококачественные материалы отделки и оснащен передовыми технологиями.

Материалы по теме Kia опубликовала первые фото нового Mohave

Несколько дней назад компания Kia опубликовала эскиз салона внедорожника Mohave нового поколения. Выглядел он очень хорошо. Сегодня появились снимки салона, который, как оказалось, выглядит еще лучше, чем на рисунке.

Mohave оснащен 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и тачскрином мультимедийной системы того же размера. Ниже видна ниша для беспроводной зарядки смартфонов.

Двухцветный 7-местный салон обшит бежевой кожей и отделан черным матовым пластиком, а также вставками под дерево. Первые два ряда сидений оснащены подогревом и вентиляцией. Спинки сидений второго и третьего ряда складываются при нажатии кнопки.

На центральной консоли виден переключатель режимов вождения, среди которых: Comfort, Eco, Sport, Sand, Mud и Snow (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Песок, Грязь и Снег). В кузов Mohave интегрирована рама, а значит он должен быть хорош не только на трассе, но и на достаточно серьезном бездорожье.

Оснащаться внедорожник в России будет тем же двигателем, что и нынешнее поколение. Это хорошо зарекомендовавший себя 3-литровый турбодизель V6 мощностью 250 л.с. и 560 Нм, который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.

В Южной Корее цены на новый Mohave начинаются от 47 000 000 вон (2 585 193 рубля). Сегодня стоимость Kia Mohave первого поколения в России составляет от 2 419 900 рублей.

Kia работает над новым компактным кроссовером, который получил рабочее название Habaniro и лишен фамильного дизайна.

Фото: Kia