Первые фото Kia Mohave: салон выглядит дорого — журнал За рулем

Первые фото Kia Mohave: салон выглядит дорого

Судя по фотографиям, интерьер имеет высококачественные материалы отделки и оснащен передовыми технологиями.

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia > Mohave

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Kia опубликовала первые фото нового Mohave

Несколько дней назад компания Kia опубликовала эскиз салона внедорожника Mohave нового поколения. Выглядел он очень хорошо. Сегодня появились снимки салона, который, как оказалось, выглядит еще лучше, чем на рисунке.

Mohave оснащен 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и тачскрином мультимедийной системы того же размера. Ниже видна ниша для беспроводной зарядки смартфонов.

Двухцветный 7-местный салон обшит бежевой кожей и отделан черным матовым пластиком, а также вставками под дерево. Первые два ряда сидений оснащены подогревом и вентиляцией. Спинки сидений второго и третьего ряда складываются при нажатии кнопки.


На центральной консоли виден переключатель режимов вождения, среди которых: Comfort, Eco, Sport, Sand, Mud и Snow (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Песок, Грязь и Снег). В кузов Mohave интегрирована рама, а значит он должен быть хорош не только на трассе, но и на достаточно серьезном бездорожье.


Оснащаться внедорожник в России будет тем же двигателем, что и нынешнее поколение. Это хорошо зарекомендовавший себя 3-литровый турбодизель V6 мощностью 250 л.с. и 560 Нм, который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.


В Южной Корее цены на новый Mohave начинаются от 47 000 000 вон (2 585 193 рубля). Сегодня стоимость Kia Mohave первого поколения в России составляет от 2 419 900 рублей.

Первые фото Kia Mohave: салон выглядит дорого

Фото: Kia

Первые фото Kia Mohave: салон выглядит дорого
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Отзывы о Kia Mohave (1)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогре...

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при ...

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако п...

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