Пойман за превышение скорости? Главные оправдания водителей

Что обычно говорят в таких случаях автомобилисты стражам порядка, выяснили специалисты американской страховой компании.

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Пойманные за превышение скорости водители приводят различные оправдания, почему они это сделали. В исследовании, проведенном страховой компанией CarInsurance, приняли участие более тысячи водителей США. 24% из них заявили, что не заметили, что превысили скорость, 18% сказали, что опаздывали на работу, 14% отметили, что были вынуждены ехать со скоростью потока, 11% утверждали, что торопились, чтобы забрать ребенка, 11% — что им требовалась неотложная медицинская помощь, еще 11% — что не видели знака ограничения скорости.

Среди остальных ответов встречались такие: опаздывал на собеседование, на заседание в суде, на прием к врачу, на похороны, на свидание, на концерт, на встречу с друзьями/мужем/женой. И даже было несколько таких ответов — дескать, вез домой горячую еду и не хотел, чтобы она остыла.

Также выявлено существенное различие поведения среди нарушителей мужчин и женщин. Так, 29% водителей-мужчин никогда не останавливали за превышения скорости, а среди женщин таких 71%, так что представителям слабого пола менее свойственно лихачить за рулем.

Интересно, что среди задержанных больше женщин (61%), чем мужчин (39%), ответили, что не знали, что они превышают скорость, когда объяснялись с полицейскими. С другой стороны, мужчины чаще, чем женщины, приводили следующие оправдания: опаздывал на встречу с друзьями (74% мужчин; 26% женщин); вез домой горячую еду и не хотел, чтобы она остыла (71% мужчин; 29% женщин); опаздывал на концерт, выступление, спортивное мероприятие, запланированный в ресторане ужин (67% мужчин; 33% женщин).

Также исследователи обнаружили, что превышающие скорость водители ухитряются еще и вымаливать себе устное предупреждение вместо штрафа. Тут, видимо, все зависит от артистических способностей конкретного человека. Так, 41% опрошенных водителей просили о снисхождении и получили его, 17% респондентов сказали, что полицейский оказался непреклонен, а 42% никогда не просили их не штрафовать после того, как полицейский их остановил.

Женщины реже просят о снисхождении, чем мужчины: 53% женщин никогда не просили полицейского не выписывать им штраф, по сравнению с 33% мужчин. При этом больше мужчин (25%), чем женщин (7%) все-таки получали штраф, несмотря на мольбу о снисхождении.

У водителей также узнали, как часто они позволяют себе превышать скорость. 49% сказали, что делают это изредка, 38% признались, что превышают всегда, но на «разумные» 8–15 км/ч. 71% респондентов заявили, что чаще всего превышают скорость на шоссе, 11% делают это и в жилых зонах.

Погода также влияет на скорость: 28% сказали, что солнечный денек и сухая дорога так и манят разогнаться посильнее.

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