На вопрос «Каких транспортных средств ты боишься как пешеход» 36% респондентов самой большой угрозой для себя назвали электрические самокаты.

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В этом году в Германии наблюдается настоящий бум электрических самокатов, почти в 60 городах новые аппараты предлагают в аренду многочисленные прокатные компании. Но раздаются и голоса критики этой новой «тенденции прогресса».

Специалисты платформы ScooterExperten.de провели онлайн-исследование, в котором задали один вопрос — «Каких транспортных средств ты боишься как пешеход?», и 36% респондентов назвали электронные самокаты самой большой угрозой для себя. Особенно это касается пожилых людей: 46% респондентов в возрасте 55 лет и старше думают так и чувствуют себя неуверенно из-за присутствия на дороге электросамокатов. Для младших респондентов (18–24 года) этот показатель составляет 25%. Страх перед автомобилями и велосипедами распределяется поровну: согласно исследованию, 31% немцев боятся этих средств передвижения.

«Огромный страх перед электронными самокатами поразителен, учитывая, что на дорогах по сравнению с ними гораздо больше автомобилей и велосипедов, и по сути, они гораздо опаснее», — отмечают исследователи. Для примера, в настоящее время в Берлине проживает более 3,6 млн граждан, по дорогам города разъезжают 1,21 млн автомобилей, около 3,1 млн велосипедов и только около 9 тысяч электросамокатов.

После личных бесед с гражданами выяснилось, что прежде всего они испытывают страх перед новым и неизвестным. Опасения также вызывает то, что на электросамокатах могут ездить люди без прав и с 14 лет, развивая при этом скорость 20 км/ч (в Германии существует ограничение). Более половины респондентов (53%) считают эту скорость слишком высокой. Причем тут наблюдается редкое единодушие: так полагают 51% мужчин и 55% женщин. Так считают как и собственно пешеходы, так и автовладельцы, ведь они время от времени также становятся пешеходами.

Онлайн-опрос проводили в период с 30.08. 2019 по 02.09.2019, в нем участвовали 2045 человек старше 18 лет.

Франция решила регламентировать движение электросамокатов и гироскутеров и запретить им выезжать на тротуары.

Фото: dpa/picture-alliance