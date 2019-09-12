Умная шина: она не только сама себя диагностирует, но и подкачивает

Во Франкфурте компания Continental представила шину, которая фокусируется на самодиагностике и передаче данных в Сеть.

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На IAA производитель и поставщик автомобильных шин Continental представил концепцию колесных шин «Забота». Суть ее в том, что в будущем умными шинами можно будет управлять извне. То есть производители шин также думают о беспилотном будущем в автомобилестроении, которое настигнет их в том числе.

Шина Conti Care имеет в своей структуре датчики, которые постоянно генерируют и изучают данные о глубине протектора, возможных повреждениях, температуре и давлении. Данная система управления предоставляет информацию о состоянии шин и позволяет операторам парка эффективно управлять автопилотируемыми автомобилями. Это экономит затраты на ремонт и сокращает время простоя транспортных средств.

Если датчики обнаруживают слишком низкое давление воздуха, его можно отрегулировать с помощью насосов, встроенных в колесо. Когда транспортное средство ускоряется, центробежная сила в колесе действует на насос и генерирует сжатый воздух. Избыток сжатого воздуха собирается во встроенном баке. Исходя из этого, шина может сама себя подкачивать и таким образом адаптироваться к различным ситуациям.

Также шина оснащена встроенным демпфером вибрации, который уменьшает тряску, возникающую во время движения, и повышает комфорт внутри автомобиля.

Скоро для интенсивных тестирований шин водители вообще не потребуются, покрышки будут тестировать на беспилотниках.



Фото: Continental