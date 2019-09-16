Chery везет в Россию новую версию Tiggo 4

В октябре в салонах российских дилеров Chery появится новая версия кроссовера Tiggo 4 Cosmo с новым турбодвигателем и роботизированной коробкой.

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Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 получил новую комплектацию Cosmo в дополнение к имеющимся Start, Comfort и Techno.

В новой версии автомобиль будет оснащаться 147-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой DCT6 с двумя сцеплениями. Благодаря этому сочетанию кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды, расходуя в среднем 7,2 литра бензина Аи-92 (!) на 100 км пути.

Новый Chery Tiggo 4 Cosmo отличается уникальной отделкой салона. Изменен и дизайн центральной консоли, а для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы климатической системы. Также Tiggo 4 оснащен стояночным тормозом с электроприводом и функцией AutoHold и шестью подушками безопасности.

Следует также отметить богатый зимний пакет Cosmo, в который входят обогревы рулевого колеса, всего лобового стекла, передних и задних сидений, а также наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла.

Новая версия китайского кроссовера Chery Tiggo 4 Cosmo появится у официальных дилеров марки в октябре этого года года. Стоимость его пока не сообщается. Напомним, что Chery Tiggo 4 в комплектации Start с механической коробкой стоит от 899 900 рублей, в версии Comfort с вариатором — 1 029 900 рублей, а в комплектации Techno с вариатором — 1 099 900 рублей. Все эти версии оснащены 122-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 2 литра.

Подробнее об оснащении нового Chery Tiggo 4 для российского рынка вы можете узнать здесь.

Фото: Chery