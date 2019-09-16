Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом

Несколько лет назад Таганрогский автомобильный завод был признан банкротом. Желающих выкупить его имущество так до сих пор и не нашлось.

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На территории автомобильного гиганта побывал неизвестный оператор, который позже анонимно выложил в интернет серию видеороликов. Они находятся в свободном доступе. Автор сюжета заснял заброшенные корпуса, где ржавеют станки, валяются запчасти от машин и пылятся остатки линий конвейера. Удручающее впечатление усиливает голос за кадром, который утверждает, что сейчас здесь ведется разбор оставшейся техники. Продается она за копейки.

Среди тех, кто оставил комментарии под видео, оказались и бывшие сотрудники завода. «Думаю, если сейчас начать выпускать Hyundai Accent, он тоже будет пользоваться популярностью, как и в 2000-х. Жаль тебя, родной ТагАЗ», — написал один из них.

«Жаль, что вопреки здравому смыслу ерунду начали выпускать и не смогли найти общий язык с корейцами», — прояснил ситуацию другой комментатор.

«В 2008 году, если я правильно помню, жареным пахло примерно с февраля-марта, когда цены на нефть и недвигу поперли так, как никогда до этого. Я прекрасно пойму тех, кто остался у разбитого корыта с рублями, накапливая на валютозависимую покупку не будучи экономистом. Но чем думали аналитики ТагАЗа перед заключением такого контракта?» — задал риторический вопрос еще один неравнодушный.

Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году. Пик производства пришелся на 2008 год, когда с конвейера сошло более 106 тысяч автомобилей. Несмотря на то, что на заводе собирали ходовые Daewoo (под брендом Doninvest), Chery (Vortex), JAC и SsangYong, а также отдельные модели Hyundai, Citroen и BYD, объемы производства в 2010 году резко упали. Это было связано с обесцениванием рубля и падением авторынка. А меж тем в Корее были заказаны огромные объемы машинокомплектов. Расплачиваться за них нужно было валютой. Оборотных средств катастрофически не хватало, продажи встали, а банки-кредиторы завалили ТагАЗ многомиллиардными исками. Спустя четыре года завод был признан банкротом. А желающих выкупить его имущество так до сих пор и не нашлось.