Оказывается, не всякое столкновение автомобилей следует считать дорожно-транспортным происшествием.

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Гражданка Медведева на парковке сдавала задним ходом и собиралась выехать на дорогу, но к ней подошел мужчина и сказал, что она задела припаркованный ВАЗ. Женщина вышла, осмотрела автомобили, не нашла повреждений и уехала. Свидетель не успокоился, сообщил о происшествии в дежурную часть, дождался прихода владельца ВАЗа и рассказал ему о столкновении. Вечером к Медведевой приехали сотрудники ГИБДД и оформили протокол о неисполнении обязанностей при ДТП (оставление места происшествия). Мировой суд, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП, признал ее виновной и лишил прав на год, несмотря на заявление, что столкновения она не почувствовала и повреждений на машинах не обнаружила.

Их обнаружили сотрудники ГИБДД — нитевидную царапину на заднем бампере ее автомобиля и повреждение лакокрасочного покрытия на правом переднем крыле ВАЗа. При этом нельзя сказать с уверенностью, получены они в результате столкновения или были ранее. Экспертизу на соотнесение между собой повреждений машин не проводили.

Городской суд поддержал выводы мирового судьи, а председатель суда Ненецкого автономного округа признал решения нижестоящих судов незаконными.

Соприкосновение машин между собой без последствий не может квалифицироваться как ДТП, постановил суд.

Мировой судья ссылался на имеющиеся в материалах дела доказательства: на протокол об административном правонарушении, схему места ДТП, справку о ДТП, а также на письменные объяснения пострадавшего и самой обвиняемой. Дорожно-транспортным происшествием считается событие, возникшее в процессе движения по дороге автомобиля и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, напоминает «Российская газета».

Если же транспортные средства соприкоснулись без последствий, то дорожно-транспортным происшествием это считаться не может, а значит, водитель не обязан был остановиться, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГИБДД.

В протоколе об административном правонарушении нет указаний о нанесенных повреждениях. Их отрицает Медведева, не настаивает на них и сам владелец ВАЗа. Выходит, о повреждениях известно лишь со слов свидетеля, указаны они и в справке о ДТП, но как они выявлялись, суду неясно.

Таким образом, вышестоящая инстанция отменила предыдущие решения судов в связи с их недоказанностью.