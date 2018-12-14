Появились первые фото кроссовера Genesis. И исчезли

Через пару дней после публикации на странице дилера фото были удалены по требованию представителей бренда.

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Дилерский центр Genesis of Freehold в Нью-Джерси опубликовал на своей страничке в Инстаграме изображения Genesis GV80 из корейского издания, после чего из штаб-квартиры пришло указание удалить снимки. Эти изображения есть и в видео, все еще размещенном на YouTube.

Первый кроссовер в модельном ряду Genesis должен появиться в конце этого года и поступить в продажу в следующем. До сих пор публиковались только шпионские фотографии и рендеринг будущего кроссовера. На новых изображениях может быть представлена серийная версия GV80.

Под размещенными в Инстаграме снимками сотрудники Genesis Of Freehold подписали: «Несколько новых шпионских фотографий Genesis GV80». Если это так, то разработчики ограничились минимумом доработок одноименного концепта.

Премьера первого кроссовера Genesis состоится, скорее всего, на автосалоне в Лос-Анджелесе. Оснащаться автомобиль будет теми же двигателями, которые устанавливаются на седан G80. Это 3,8-литровый V6 и битурбированный 3,3-литровый V6. Кстати, стоимость седана в России составляет от 2 790 000 рублей. Цена одноплатформенного кроссовера должна оказаться немного выше — чуть более 3 млн рублей.

Недавно Genesis обновил свой флагманский седан G90.

Фото, видео: instagram.com, YouTube