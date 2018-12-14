Mitsubishi запатентовала новые Pajero Sport и ASX

Изображение обновленных автомобилей появились в базе Федерального института промышленной собственности.

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Компания Mitsubishi оформила российские патенты на обновленные внедорожник Pajero Sport и кроссовер ASX, которые должны появиться у дилеров в следующем году.

Внешность кроссовера ASX, премьера обновленной версии которого состоялась в начале этого года на автосалоне в Женеве, изменилась в духе нового фирменного стиля компании — Dynamic Shield (в пер. с англ. — динамический щит). Автомобиль получил новую решетку радиатора, бампера, оптику, капот и крылья. Оснащение автомобиля останется прежним: линейка моторов будет состоять из 1,6-литрового агрегата мощностью 117 л.с., работающего в паре с механикой, и 2-литрового двигателя мощностью 150 л.с., поставляющегося с вариатором и системой полного привода. К слову, стоимость Mitsubishi ASX в России сегодня составляет от 1 229 000 до 1 673 000 рублей. Цена на обновленную версию будет выше хотя бы потому, что с нового года в нашей стране увеличится утилизационный сбор.

Внедорожник Pajero Sport получил схожую с ASX внешность, в том же новом стиле Mitsubishi. Известно, что автомобиль будет собираться на заводе в России. Из-за этого пока непонятно — будут ли к нам поставляться, пока не будет налажена сборка, машины из других стран или же российским автомобилистам придется ждать внедорожников, выпущенных под Калугой. Обновленный Pajero Sport будет поставляться с системой полного привода, турбодизельным 181-сильный мотор объемом 2,4 л, работающим в паре либо с механикой, либо с 8-ступенчатым автоматом, а также с бензиновым V6 мощностью 209 л.с., предлагающимся только с автоматической коробкой. Сегодня стоимость Mitsubishi Pajero Sport в России составляет от 2 439 000 до 3 210 000 рублей.

В Европе хотят запретить внедорожники, но при этом не отличают их от кроссоверов. Ситуация может обернуться катастрофой для автопрома.

Изображения: Роспатент, Mitsubishi