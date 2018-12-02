Обновленная Toyota C-HR скоро поступит в продажу

Внешность кроссовера станет ярче, появятся новые цвета кузова, материалы отделки и новые возможности мультимедийной системы.

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Обновленный Toyota C-HR появится в продаже до конца этого года, сообщили изданию «За рулем» в российском представительстве марки. Основные изменения произошли в салоне автомобиля и коснулись его внешности.

Кроссовер получил новый узор решетки переднего воздухозаборника в виде сот разного размера, новые светодиодные фары для всех комплектаций, которые при этом сохранили форму, и передний бампер. Противотуманные фары теперь расположены выше и расставлены шире — в верхней части боковых вентиляционных отверстий.

Кузов кроссовера может быть окрашен в два новых ярких оттенка — красный Supersonic Red и оранжевый Hot Lava Orange. При их выборе крыша кроссовера по умолчанию красится в черный. При окраске кузова в черный цвет можно заказать серебристую крышу, что прежде было недоступно. При этом возможность окраски крыши в белый цвет исчезнет.

Интерьер получил новый серый потолок, который, по словам дизайнеров, заставляет салон казаться более просторным, воздушным. Сиденья могут быть отделаны черной кожей или новой черной тканью с голубыми вставками и строчкой. Мультимедийная система обновленного автомобиля теперь поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

Двигатели и трансмиссии обновленного Toyota C-HR остались неизменными. Это 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 2-литровый атмосферный агрегат, вариатор, 6-ступенчатая механика и система полного привода.

В США обновленный Toyota C-HR подорожал на 150 долларов (9760 рублей). В России же пока продается дорестайлинговая версия кроссовера, на которую уже объявлены скидки в размере 100 тыс. рублей. Благодаря им купить автомобиль можно по цене от 1 267 000 до 2 069 000 рублей.

Для своих субкомпактных моделей Toyota разрабатывает новую платформу, которая кардинально изменит восприятие автомобилей.

Фото: Toyota