Понтифик отличается скромностью и умеренностью, а его новым папамобилем стал пикап Nissan NP300.

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Специальные автомобили для понтифика всегда строились на базе шикарных машин. Это была традиция последних десятилетий, с которой теперь, кажется, покончено. В 1960-х годах Папа Римский ездил на Lincoln Continental, в 1980-х — на Mercedes-Benz S-класса, а несколько лет назад в парке был замечен Mercedes-Benz M-класса.

Теперь, впервые в истории, на роль папамобиля был выбран автомобиль японского автопроизводителя. Причем это не Lexus или Infiniti, а пикап Nissan NP300.

На самом деле в этом выборе нет ничего странного. Когда Папа путешествует, он не возит с собой автомобили из гаража Ватикана, а пользуется слегка доработанными на месте моделями. Это дешевле и скромнее.

Во время недавней поездки Папы Франциска в Африку он посетил остров Маврикий, где для него подготовили белый Nissan NP300 с поручнями, ветровым стеклом и креслом в кузове. Несложными доработками занималась местная компания ABC Coachworks, которая имеет опосредованное отношение к дилеру Nissan.

Nissan NP300 — не только непрестижный автомобиль, но даже и несовременный — с 1997 года он выпускается практически без изменений.

До конца этого года в продаже должен появиться Nissan Juke второго поколения.

Фото: Nissan