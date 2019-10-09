Скорая помощь Дубая пересаживается на суперкары

Чтобы не опоздать на экстренный вызов, медики Дубая приобрели Nissan GT-R, Chevrolet Corvette и Range Rover.

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Автопарк скорой помощи Дубая пополнился тремя мощными суперкарами — Nissan GT-R, Chevrolet Corvette и Range Rover. Эти покупки, по словам исполнительного директора Дубайской службы скорой помощи (DCAS) Халифа Бин Драя, являются частью кампании, проведенной в сотрудничестве с полицией Дубая и дорожно-транспортным управлением (RTA), под названием «Уступи дорогу… дай надежду».

Кампания направлена на сокращение времени реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций, уменьшение количества аварий с участием транспортных средств скорой помощи и повышение квалификации водителей аварийных служб.

Суперкары будут дежурить в туристических районах Дубая, недалеко от крупных торговых центров Dubai Mall, City Walk, на бульваре Шейха Мохаммеда Бен Рашида и на побережье. Мощные скоростные автомобили также будут использоваться во время проведения спортивных мероприятий, таких как марафоны, велопробеги и скачки.

Экипаж каждого автомобиля состоит из двух парамедиков и водителя, а в багажниках будет находиться оборудование для сердечно-легочной реанимации (СЛР), кислородные баллоны, а также инструменты, используемые для оказания первой помощи при ДТП и утоплениях.

Бин Драй отметил, что высокая скорость, которую способны развивать купленные автомобили, позволит сократить время прибытия медиков на места происшествий до 4–8 минут. Позже будут прибывать другие автомобили скорой помощи, оснащенные более серьезным оборудованием и способные доставлять пострадавших в больницы.

Тем временем полиция Дубая осваивает летающие мотоциклы, причем российские, чтобы добираться в труднодоступные районы.

Фото: DCAS