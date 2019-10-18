На мысль провести этот опыт ребят из «Гаража 54» натолкнуло фото, сделанное английскими полицейскими. Они очень удивились, остановив машину со множественными дефектами на колесе.

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Как добиться такого эффекта, задумались умельцы и провели эксперимент. Взяли колесо в сборе, чуть его перекачали (до 2,5 бара), а потом стали разогревать резину в нескольких местах промышленным феном в надежде расплавить кордовую нить, «зашитую» в колесе. Этот опыт не удался, резина лопнула.

Во втором случае решили разбортовать колесо и сделать маленькие разрезы изнутри резины. Потом его собрали и накачали, не с первого раза, но грыжи получились, а само колесо внешне осталось целым, в смысле — давление держало. Осталось только надеть его на автомобиль и понять, сколько на таком можно проехать. Оказалось, недолго.

Но все равно такого фееричного результата, как у английского автовладельца, умельцам добиться не удалось. Видимо, он знает какой-то особый секрет «производства» таких покрышек.