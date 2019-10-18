20 грыж на колесе — фейк или такое может быть? Проверка экспериментальным путем — журнал За рулем

20 грыж на колесе — фейк или такое может быть? Проверка экспериментальным путем

На мысль провести этот опыт ребят из «Гаража 54» натолкнуло фото, сделанное английскими полицейскими. Они очень удивились, остановив машину со множественными дефектами на колесе.

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Как добиться такого эффекта, задумались умельцы и провели эксперимент. Взяли колесо в сборе, чуть его перекачали (до 2,5 бара), а потом стали разогревать резину в нескольких местах промышленным феном в надежде расплавить кордовую нить, «зашитую» в колесе. Этот опыт не удался, резина лопнула.

Во втором случае решили разбортовать колесо и сделать маленькие разрезы изнутри резины. Потом его собрали и накачали, не с первого раза, но грыжи получились, а само колесо внешне осталось целым, в смысле — давление держало. Осталось только надеть его на автомобиль и понять, сколько на таком можно проехать. Оказалось, недолго.

Но все равно такого фееричного результата, как у английского автовладельца, умельцам добиться не удалось. Видимо, он знает какой-то особый секрет «производства» таких покрышек.

Видео: YouTube

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