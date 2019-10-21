Шоковое обучение: автошколы проведут экскурсии в морги

Депутат из Татарстана Дмитрий Самаренкин считает, что так водители-новички больше поймут.

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Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил в обязательном порядке водить учащихся автошкол в больницы и морги, чтобы те действительно понимали, какое количество аварий происходит на дорогах. Ведь, по сути, садясь за руль, люди берут в руки «оружие», которое способно лишить жизни и их самих, и окружающих. И если человек лишний раз задумается о том, что может произойти, это спасет много жизней.

Другие депутаты идею поддержали, отметив, что реализовать ее будет сложновато. И в качестве альтернативы предложили оснастить учебные классы наглядной информацией: видео- и фотоподборками с мест аварий. Это предложение доработают и представят на обсуждение парламента в виде законопроекта.

По вине начинающих водителей за 8 месяцев с начала года произошло 5917 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 499 человек.



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