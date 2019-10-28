FAW готовит для России две новые модели

Рост продаж компании заставил ее руководство задуматься о выводе на наш рынок двух новых моделей — кроссовера и седана.

Подведя итоги продаж в сентябре и оценив увеличение спроса на свои автомобили, китайский автопроизводитель FAW решил вывести на российский рынок две новые модели.

Компания не сообщила, какие именно автомобили появятся у дилеров марки в следующем году, уточнив лишь, что это будут новый кроссовер и седан класса С. На сегодняшний день в модельном ряду компании, представленном в Китае, есть субкомпактный кроссовер FAW Junpai D60, а в классе С из седанов представлен только Besturn B50. Возможно, именно о них и идет речь.

Кроссовер Junpai D60 имеет длину 4170 мм, 181-миллиметровый клиренс, багажник объемом 400 литров и оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который сочетается либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 5-ступенчатым автоматом. Привод у кроссовера исключительно передний.

Седан Besturn B50 второго поколения имеет длину 4695 мм и весит почти 1,4 тонны. Оснащается он двумя бензиновыми моторами на выбор: либо 1,6-литровым атмосферником мощностью 109 л.с., либо 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой механикой или с 6-ступенчатым автоматом.

Пока российские дилеры FAW продают три легковых автомобиля компании. Это кроссоверы FAW Besturn X40 и Besturn Х80 по одинаковой цене от 849 тыс. рублей, а также седан класса В — Besturn B30 стоимостью от 549 тыс. рублей.

На сегодняшний день дилерская сеть FAW в России состоит из 47 центров. В 2020 году она должна вырасти до 67.

О том, какие китайские автомобили пользуются в России наибольшей популярностью, вы можете узнать здесь.

Фото: FAW