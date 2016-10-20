У кроссоверов нет будущего: прогноз экспертов — журнал За рулем

У кроссоверов нет будущего: прогноз экспертов

То, что сейчас происходит в автоиндустрии, производители называют кривым трендом. Но эксперты уверены, что помешательство на кроссоверах однажды сменится новыми предпочтениями.

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Сейчас, как утверждает статистика, покупатели обращают внимание только на них, широких и могучих, игнорируя другие типы кузовов. Но скоро ситуация изменится. Так думают, в частности, в руководстве Nissan. Топ-менеджеры компании приводят в доказательство прогнозов факторы имиджевого характера.

Как отмечает Automotive News, шеф-стилист фирмы Альфонсо Альбайса заявил, что молодежь вскоре начнет отказываться от кроссоверов в пользу седанов просто для того, чтобы не быть похожими на старшее поколение: «Раз уж рынок не в состоянии изобрести что-то принципиально новое, рано или поздно покупатели вернутся к чему-то старому. Причем к тому, что никогда не было плохим».

В этом уверены и другие дизайнеры. А вице-президент Nissan по глобальной стратегии Айвен Эспиноза утверждает, что у компании есть данные, которые демонстрируют, что молодым покупателям кроссоверы уже наскучили.

Эксперты Volvo в целом тоже согласны с коллегами. На их взгляд, седаны могут вернуть себе популярность, но по другой причине — под давлением экологов. Люди, которые регулярно ездят на дальние расстояния, должны предпочесть четырехдверки, поскольку у них лучше аэродинамика по сравнению с кроссоверами, а значит ниже расход топлива.

Между тем, по данным Automotive News, седаны продолжают сдавать позиции. В Европе продажи машин такого типа в массовом сегменте за последние три года упали на четверть, а на премиальном рынке — на 18%.

Но производители верят. Например, Сitroen вскоре выпустит три седана: руководство французской компании решило вернуться к разработке четырехдверок.

«Вы согласны с тем, что в будущем седаны исчезнут?» — то и дело спрашивают друг друга участники автомобильных форумов. «А может, все-таки сгинут кроссоверы?» — отвечают другие. «Мода на седаны с их багажником-отростком под глухой крышкой началась в 50-е и закончилась в нулевые», — заключают третьи.

Тем временем седан-универсал Lada Vesta SW производители считают одной из самых перспективных отечественных моделей.

Фото: depositphotos.com

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