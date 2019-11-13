На дорогах России стало больше нарушителей-иностранцев. Только штрафовать их сложно

Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-иностранцев с начала года выросло на 3,8%, сообщает ГИБДД.

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По вине иностранных граждан в этом году произошло 4180 происшествий, и с 2016 года это число постоянно увеличивается. В отношении водителей-иностранцев возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях, из них только 22 тысячи с помощью комплексов фото- и видеофиксации.

Такое небольшое количество штрафов, выписанных камерами, объясняется тем, что информации о владельцах транспортных средств, как правило, бывает недостаточно.

МВД России пытается наладить взаимодействие с соответствующими службами сопредельных государств, чтобы была возможность обмениваться данными и реализовывался принцип неотвратимости наказания.

Когда такие транспортные средства в процессе контроля за дорожным движением останавливают сотрудники Госавтоинспекции, они проверяют наличие и ранее зафиксированных нарушений, после чего данные о владельце автомобиля передаются в Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), где в отношении него выносится постановление о назначении штрафа или нескольких штрафов.

Только в Москве в октябре этого года было вынесено более 13 тысяч постановлений, причем в отношении некоторых граждан единовременно выносилось более 350 постановлений. Рекорд побил иностранец, водитель грузовика, на счету которого было более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях.

ГИБДД рекомендует владельцам транспортных средств с иностранными номерами заранее проверять наличие штрафов на официальном сайте ведомства, где можно их сразу же и погасить.

Меры в отношении нарушителей-неплательщиков могут быть применены жесткие — вплоть до запрета въезда на территорию Российской Федерации.

Чтобы была возможность бороться с иностранцами-неплательщиками штрафов, к 15 декабря утвердят список необходимых сведений о владельцах машин с иностранными номерами. Как только такая машина пересечет границу РФ, ее номера зафиксируют камеры, которые установят в пунктах пропуска ТС, и вся информация автоматически попадет в базу данных полиции.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС