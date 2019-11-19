Ждал, что штрафы отменят: лихач лишился автомобиля из-за огромного долга

У жителя Омска арестовали транспортное средство из-за неоплаченных штрафов за превышение скорости. За два года их накопилось... 177.

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Как сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области, автовладелец не собирался платить по счетам. Он рассчитывал на то, что про него забудут. Но когда судебные приставы потребовали от него погашения задолженности, он наивно заявил, что в законодательстве грядут скорые перемены и все штрафы обязательно отменят — нужно просто подождать. А приставы ему не поверили. Они отправили автомобиль должника, минивэн Mazda 2001 года выпуска, на спецстоянку. В счет погашения долга машина будет реализована.

Позже выяснилась еще одна любопытная деталь. Оказывается, должник игнорировал не только штрафы за нарушение ПДД, но и счета за коммунальные услуги, а также не платил налоги и госпошлины. Вскоре этому гражданину предстоит погасить задолженность в размере 931 тысяча рублей.

СПРАВКА

По мнению специалиста Центра психологической помощи «Просвет» Ирины Макагон, зачастую «злостным неплательщикам» несвойственны угрызения совести, они способны найти своему поведению множество оправданий (с психологической точки зрения это является защитным механизмом, который называется «рационализацией»).

Как уточняет независимый финансовый эксперт, генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова, у таких людей скорее существует психологическая предрасположенность не к самим долгам, а к чрезмерному потреблению, жизни «здесь и сейчас». А это уже может быть вызвано массой других проблем: попыткой снять стресс и поднять настроение за счет шопинга, желанием выглядеть достойно в глазах окружающих в модной одежде, с модными девайсами, попыткой сбежать от настоящего (ситуации, когда человек живет в маленькой квартире в неблагополучном районе, но ездит на дорогом авто, купленном в кредит) и т д.