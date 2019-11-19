Могущество соцсетей: бездомный помог даме поменять колесо и был вознагражден

Бродяга потратил последние 5 долларов на помощь женщине. И ничего не просил взамен.

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61-летний Рэнди Хед последние четверть века проживает в палатке за рестораном быстрого питания в Луизиане, перебивается тем, что вяжет из ниток нательные кресты и продает их по 5–10 долларов за штуку, на жизнь впроголодь ему хватает. Неизвестно, как дошел он до жизни такой и кем был раньше, но этот человек не озлобился, а совсем наоборот: он открыт миру и готов помогать окружающим.

Молодой человек Скотт Лэндри заехал около трех часов ночи на заправку, чтобы залить бензин и выпить кофе, и когда выглянул в окно, то увидел, как пожилой мужчина меняет колесо на автомобиле, пользуясь неудобным домкратом. Он вышел, чтобы предложить помощь джентльмену. Оказалось, это бездомный, который проезжал мимо на велосипеде, увидел женщину в беде и кинулся ей помогать. До этого на ее призывы о помощи никто не откликался, и она порядком замерзла. Пожилой мужчина снял колесо, подкачал в автомате на заправке, заплатив за это 5 долларов из своего кармана, и намеревался поставить его обратно на автомобиль.

Когда Лэндри оценил ситуацию, он страшно расчувствовался и написал в Facebook пост о ночном происшествии, завершив его словами: «Мир не так уж и плох».

Проникновенный пост вскоре стал вирусным, и это позволило Лэндри собрать для бездомного Хеда деньги (2 тыс. долларов!) и организовать ночлег.

В комментариях посетители соцсети писали, что у этого бродяги наверняка уже есть место на небесах, и, несмотря на то, что он бездомный на земле, он, очевидно, гораздо отзывчивее, чем иные люди с достатком.

Этот мотоциклист тоже решил помочь мужчине не опоздать на автобус, но тот вряд ли остался этим доволен.



Фото: Фейсбук