Как риелтор стал пловцом. Хроники ДТП в Петербурге

Видео крупного ДТП на Красной площади в Ярославле с камер наблюдения попало в соцсети. И когда город узнал, кто стал виновником столкновения двух легковушек и автобуса, поднялась волна народного гнева. «Надо было давить» — кровожадно резюмировали участники обсуждения.
У некоторых автомобилей рулевые наконечники можно смело приравнять к расходникам, ведь менять их порой приходится очень часто — некоторые не выхаживают и 10 000 км. Регулярно платить за диагностику подвески тоже накладно. Но можно быстро и просто проверить состояние наконечников и шаровых опор не прибегая к услугам СТО.