Как риелтор стал пловцом. Хроники ДТП в Петербурге

Уже несколько дней питерцы повторяют, что мир не без добрых людей. Пеиербуржец-смельчак спас детей и мужчину из машины, упавшей в ледяную Фонтанку.

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Это ЧП случилось около шести часов вечера, когда в Северной столице уже стемнело. 66-летний водитель Игорь Чипизубов перепутал педали. Его Рено Логан должен был остановиться на набережной, но вместо этого рванул вперед и упал в Фонтанку. Это происшествие могло закончиться трагедией, как 99% подобных инцидентов, но на этот раз ангелы-хранители оказались совсем рядом.

Свидетелями происшествия стали множество зевак. Среди прохожих был и 32-летний риелтор Виктор Корнев. Он возвращался домой из поликлиники — шел по Итальянской улице. У набережной наткнулся на толпу людей и как только понял, что случилось, ни секунды не раздумывая, прыгнул в реку.

«Я увидел, что машина уходит под воду., — рассказал Виктор местному телеканалу. — Остались багажник и заднее стекло, форточка. Понял, что форточка открыта, оттуда вытягивается рука, и кто-то кричит: „Помогите!“ Потом я увидел люльку с ребёнком. Ждать уже не было времени, снял тяжёлую одежду и прыгнул».

К счастью, сам водитель не запаниковал и не сдался на волю случая. Пока машину затягивало на середину реки, он вместе с люлькой, в которой сидела 5-месячная девочка, выбрался через заднее стекло. Но в салоне оставался еще один ребенок. Дед попытался вытянуть из салона своего второго внука — другой свободной рукой. В это время к пострадавшим уже подплыл Виктор. Он взял люльку и направился назад к берегу, а тем временем горе-водитель доставал 9-летнего мальчика.

В это время в Фонтанку прыгнул еще один прохожий, он помог добраться до суши Игорю Чипизубову и его старшему внуку.

Сейчас все, кто был вынужден принять ледяную ванну, находятся в больнице. Они были госпитализированы с переохлаждением, но к счастью пробыли в стационаре недолго.

Вопрос о награждении спасителей сейчас находится на контроле руководства ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.