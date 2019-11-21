Поспешили! Новый порядок медосмотра для водителей на время отложен (ОБНОВЛЕНО)

В Минздраве решили дополнительно изучить методы, используемые для медицинского освидетельствования, а также поработать над адекватным ценообразованием, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Скорее всего, на это решение повлиял президент, который из СМИ узнал о грядущих изменениях.

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Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю.

В силу он должен был вступить уже 22 ноября и грозил существенным повышением цен на медсправки, и это заставило водителей выстроиться в очереди, чтобы получить их по старым ценам.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — передает ТАСС слова замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Чиновник отметил, что нужно провести дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Нужно отметить, что «сюрпризом» для водителей были обеспокоены и в Госдуме. Депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить действие приказа Минздрава, который считают поспешным и недостаточно продуманным. В присланной в редакцию «За рулем» копии письма премьер-министру говорится:

«… ряд положений указанного Приказа представляются как минимум небесспорными, что ставит под сомнение объективность ряда зафиксированных в нем показателей, а также соответствие документа решению декларируемых задач в целом».

Депутаты считают, что сам метод определения уровня CDT в крови (выявление хронических алкоголиков) недостаточно точен, а степень погрешности при анализе достигает 15%. В результате лабораторных ошибок могут пострадать сотни тысяч и даже миллионы человек. Кроме того, не учтена специфика некоторых заболеваний, не являющихся противопоказаниями для вождения автомобиля, но приводящих к повышенному уровню CDT.

Есть несколько и других замечаний к самому методу, но особую обеспокоенность депутаты выразили недостаточной готовностью медучреждений к нововведению, а также тем, что анализ можно провести только с помощью зарубежного оборудования и реагентов, причем единственного производителя. Из-за высокоточных требований к процедуре анализа увеличится не только срок выдачи справки, но и ее стоимость, причем в несколько раз. Это подтвердили представители наркологических диспансеров в регионах, отметив, что новшество «уже провоцирует волну недовольства и социальной напряженности в автомобильном сообществе», говорится в документе.

Возможно, в Минздраве прислушались к этим доводам, а скорее всего, решающими стали слова президента Владимира Путина, который признался, что лишь сегодня узнал о планируемом изменении, и страшно удивился, особенно тому, что цены за справку для многих водителей станут просто неподъемными.

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — подчеркнул глава государства.

Ну и отдельное недовольство у президента вызвал тот факт, что для проведения новых анализов не существует необходимого оборудования и реагентов отечественного производства.



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Фото: Егор Алеев/ТАСС