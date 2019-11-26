Бывает, выезжаешь со второстепенной дороги в свободный ряд, а тебе сигналят те, кто едет по главной в соседнем ряду. Мол, напугал их. Но ведь если всех пропускать, то тебя начнут подгонять клаксонами те, кто едет сзади. А что в ПДД сказано?
Статья, посвященная перевозке в автомобиле самых безобидных, на первый взгляд, вещей, которые на самом деле могут оказаться под запретом, будь то дрова или охотничьи трофеи, вызвала бурное обсуждение на форуме. Читателям отвечает эксперт «За рулем».
Новую Корсу начинили всем, о чем раньше В-класс не мог и мечтать: 8-ступенчатая коробка передач, матричный свет, самые современные опции — подруливание и поддержание дистанции. И главное, из нее растет электрическая версия.