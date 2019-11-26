В Сети появились первые фотографии доработанной внешности автомобиля и новые снимки его салона.

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Производство обновленного внедорожника Lada 4x4 уже запущено в Тольятти, но пока территорию завода не покинул ни один автомобиль. Все подвергшиеся фейслифту машины находятся на складах предприятия, ожидая отправки дилерам.

Несмотря на секретность, время от времени в Сети появляются фотографии обновленного внедорожника. На этот раз несколько снимков опубликовала «Российская газета». В частности, в распоряжении издания имеется снимок внешности автомобиля с штатными противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.

Известно, что изменения во внешности Лады 4х4 незначительны. Помимо противотуманок появилась также антенна на крыше. На этом всё. Основные перемены произошли в салоне.

Воздуховоды вентиляции увеличились, а блок управления климатической системой стал современнее, сменив «ползунки» на поворотные регуляторы температуры, направления и интенсивности обдува. Автомобиль оснащается новой приборной панелью, доработанным центральным тоннелем, имеет более вместительный бардачок и формованный потолок вместо натяжного.

Кроме того, внедорожник оборудован новыми передними креслами, а задний диван, наконец-то, получил подголовники. Проемы всех трех дверей имеют новые уплотнители.

Двигатель и коробки у внедорожника остались прежними. Напомним, что Lada 4x4 оснащается 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра, системой полного привода с раздаточной коробкой и 5-ступенчатой механикой.

Цена дорестайлинговой Лады 4х4 составляет от 523 900 до 791 900 рулей. Сколько будет стоить обновленная версия автомобиля, пока не сообщается. Продажи ее, скорее всего, начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

АВТОВАЗ уже запатентовал внешность и салон Лады 4х4 нового поколения.

Фото: Российская газета