Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — журнал За рулем

Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера

В Сети появились первые фотографии доработанной внешности автомобиля и новые снимки его салона.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Лада 4х4 с новым салоном  — первое фото серийного авто

Производство обновленного внедорожника Lada 4x4 уже запущено в Тольятти, но пока территорию завода не покинул ни один автомобиль. Все подвергшиеся фейслифту машины находятся на складах предприятия, ожидая отправки дилерам.

Несмотря на секретность, время от времени в Сети появляются фотографии обновленного внедорожника. На этот раз несколько снимков опубликовала «Российская газета». В частности, в распоряжении издания имеется снимок внешности автомобиля с штатными противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.

Известно, что изменения во внешности Лады 4х4 незначительны. Помимо противотуманок появилась также антенна на крыше. На этом всё. Основные перемены произошли в салоне.

Воздуховоды вентиляции увеличились, а блок управления климатической системой стал современнее, сменив «ползунки» на поворотные регуляторы температуры, направления и интенсивности обдува. Автомобиль оснащается новой приборной панелью, доработанным центральным тоннелем, имеет более вместительный бардачок и формованный потолок вместо натяжного.

Кроме того, внедорожник оборудован новыми передними креслами, а задний диван, наконец-то, получил подголовники. Проемы всех трех дверей имеют новые уплотнители.

Двигатель и коробки у внедорожника остались прежними. Напомним, что Lada 4x4 оснащается 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра, системой полного привода с раздаточной коробкой и 5-ступенчатой механикой.

Цена дорестайлинговой Лады 4х4 составляет от 523 900 до 791 900 рулей. Сколько будет стоить обновленная версия автомобиля, пока не сообщается. Продажи ее, скорее всего, начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

Фото: Российская газета

Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера

В Сети появились первые фотографии доработанной внешности автомобиля и новые снимки его салона.

Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — фото 1011511Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — фото 1011510Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — фото 1011508Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера
Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера

В Сети появились первые фотографии доработанной внешности автомобиля и новые снимки его салона.

Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — фото 1011508Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — фото 1011510Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера — фото 1011511Обновленная Lada 4x4 — первое фото экстерьера
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Отзывы о LADA 4x4 (23)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В горах просто хорош.

Недостатки:

Их уйма.

Комментарий:

Я бы, будь возможность, поубивал менэйгеров. Свет полное дерьмо. Замки по кругу уродство, особенно багажника. Двигатель дохлый, передаточные числа в коробке —уродство, система температуры двигателя (чуть нагрузка и вентиляторы как на АН-26). Но  тем не менее, пусть этот аппарат и хают. В горах Ка...

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