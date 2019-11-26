Кто их разливает? Больше половины незамерзаек оказались опасными — журнал За рулем

Кто их разливает? Больше половины незамерзаек оказались опасными

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве изучила состав и маркировку незамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Результат исследования, мягко говоря, удивил.

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На своем сайте надзорное ведомство разместило информацию о том, что примерно 60% проверенных жидкостей в столице не отвечают санитарным требованиям. Содержание метанола в отдельных образцах превышает норму в 10...850 раз.

Отмечается, что за 2017–2018 годы и истекший период 2019-го проведено 1530 проверок, в том числе в отношении 1491 объекта торговли и 39 производителей. К удивлению инспекторов, все 39 компаний оказались фантомами. То есть по результатам проверок ни одной фирмы по адресам, указанным на маркировках и в сопроводительной документации, не было установлено.

В итоге с реализации было снято более 72 тысяч литров опасной стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости.

Какие одноатомные спирты могут использоваться в незамерзайках:

  1. Этанол. Не ядовит. Но с 2006 года исключен из составов в силу дороговизны и из-за частых случаев применения внутрь.
  2. Изопропанол. Имеет запах ацетона и обладает токсическим действием.
  3. Метанол. Сильно ядовит и запрещен к использованию в ряде стран.

Фото: Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС

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