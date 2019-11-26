В мессенджерах началась рассылка фейка, который уже стал традиционным и появляется каждую весну и каждую осень.

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В редакцию «За рулем» начали поступать вопросы по поводу повышения штрафов для водителей с 20 ноября 2019 года. Людям приходят сообщения с данной информацией. Из мессенджеров она проникает в интернет и вводит автомобилистов в заблуждение. Отметим сразу, что данное сообщение является ложным.

В этот раз, согласно фейку, с 20 ноября 2019 года должны увеличиться штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств (до 5000 рублей), за превышение скорости на 20–40 км/ч (до 1000 рублей), на 40–60 км/ч (до 4000 рублей), на 60 км/ч и более (до 10 000 рублей), заезд за стоп-линию (2000 рублей), непропуск пешехода на переходе (до 5000 рублей). Также якобы повышаются штрафы для пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, за проезд на запрещающий сигнал светофора, езду по встречке и без полиса ОСАГО или водительского удостоверения. Сообщение заканчивается призывом «Не нарушаем ПДД».

Надо отметить, что любые подобные изменения в КоАП и других правовых документах, прежде чем вступить в силу, должны быть опубликованы в правительственных изданиях, среди которых «Парламентская газета», «Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации» и сайт pravo.gov.ru. Если ни в одном из этих изданий изменения в КоАП не публиковались, то можно со 100-процентной уверенностью заявлять, что информация является фейковой.

Тогда встает вопрос — зачем кому-то распространять ложную информацию, которую можно так легко проверить и опровергнуть и которая никуда не ведет, что можно было бы объяснить увеличением просмотров того или иного ресурса? Психологи в этом случае говорят о том, что некоторые люди выдумывают и распространяют фейки ради самоутверждения. Им нравится наблюдать за тем, как они захватывают внимание людей. Это своего рода болезнь, чем и объясняется сезонность подобных сообщений — весна или осень, когда обостряются некоторые психические заболевания. При этом врун уверен, что делает полезное дело, стимулируя окружающих быть внимательнее или законопослушнее. Именно поэтому в фейковых сообщениях так много восклицательных знаков и обязательно есть призыв поделиться информацией. При этом никаких подробностей, например, ссылки на официальный источник из перечисленных, нет.

Фальсификации чреваты. Например, судмедэксперта, обманувшего всех «пьяным» мальчиком, ждет тюремный срок.

Фото: Yura Fresh / Unsplash