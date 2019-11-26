Алена Царева из Петербурга способна перевернуть мировоззрение тех, кто считает девушку за рулем опасной. Судите сами: в будни эта хрупкая блондинка легко управляется с многотонным троллейбусом, а по выходным водит 16-местный лимузин. Да еще и кайфует от своей работы. Правда, время от времени, как и любой водитель, все же испытывает стресс. Как с ним справиться? Читайте в нашем материале.
Бывает, выезжаешь со второстепенной дороги в свободный ряд, а тебе сигналят те, кто едет по главной в соседнем ряду. Мол, напугал их. Но ведь если всех пропускать, то тебя начнут подгонять клаксонами те, кто едет сзади. А что в ПДД сказано?
Если отстегнуть заднюю стенку кабины и разложить спрятанный за ней «диван», утилитарный пикап Felicia Fun трансформируется в легкомысленное, богемное ландо. Именно так некогда называли кузовá с открывающейся задней частью крыши. Наверное, ради ребяческого ощущения, которое дарит эта Skoda, — сравнимого с тем, что испытывал в детстве, разбирая-собирая игрушечную машинку из ярких элементов немудреного конструктора, — и делают подобные автомобили. Они с рождения обречены быть раритетами, и потому особенно интересны.
Новую Корсу начинили всем, о чем раньше В-класс не мог и мечтать: 8-ступенчатая коробка передач, матричный свет, самые современные опции — подруливание и поддержание дистанции. И главное, из нее растет электрическая версия.
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