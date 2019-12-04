Новые штрафы для водителей  — уже с 1 января 2020 года — журнал За рулем

Новые штрафы для водителей  — уже с 1 января 2020 года

Благодаря нововведению во дворах станет немного просторнее без машин каршеринга и грузовиков.

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С первого дня 2020 года в России начнут действовать новые штрафы для водителей ГАЗелей и подобных автомобилей, а также каршеринговых компаний и тех автовладельцев, кто только что приобрел транспортное средство.

ГИБДД с нового года получает право штрафовать водителей ГАЗелей, паркующих свои автомобили во дворах жилых домов на ночь. За это предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, пишет Life.

Нельзя парковать во дворах на ночь и каршеринговые автомобили (коммерческий транспорт). Штрафы за это нарушение в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей будут выписываться компаниям, которые потом могут переложить их компенсацию на человека, арендовавшего машину.

Запрещается парковка во дворах и автомобилей такси, которые также являются коммерческим транспортом.

Кроме того, с 1 января 2020 года запрещается передвижение по дорогам общего пользования на транспортных средствах без государственных регистрационных знаков. Предусмотренное наказание за это нарушение составляет штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение прав.

Фото: depositphotos.com

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