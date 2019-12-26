Сегодня, в 14:00 Отзыв 19 тысяч BMW: крепления детских кресел «устают» Удерживающие скобы Isofix могут разрушиться.
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Росстандарт информирует об отзыве 19 087 автомобилей BMW моделей BX6 (серия F16) и X6M (серия F86). VIN-коды подлежащих отзыву автомобилей можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы». Использование детских сидений с креплениями «Изофикс» и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб креплений. Если скоба сломана, крепление детского сиденья с
Isоfix невозможно.
Владельцев подпадающих под отзыв автомобилей предупредят о необходимости заехать на сервис к официальному дилеру для проведения бесплатных ремонтных работ.
«На транспортных средствах будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе I sofix», говорится в сообщении Росстандарта.
Владельцы могут и сами сопоставить VIN-коды своих автомобилей с отзывным перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru), чтобы понять, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.
Узнать об отзывной программе теперь можно и на сайте Auto.ru, где есть специальный сервис. Информацию для него предоставляет Росстандарт, так что она вполне актуальная.
Фото: depositphotos.com
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