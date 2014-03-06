Так себе планы на год: 67% не смогут купить новое авто

На минувшей неделе мы решили узнать, насколько текущая экономическая ситуация в стране сказывается на планах россиян по покупке транспортного средства.

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С 19 по 24 декабря «За рулем» совместно со специалистами аналитического агентства «Автостат» провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более двух тысяч респондентов. Предлагалось ответить на вопрос: «Как экономическая ситуация в стране повлияет на ваше решение приобрести автомобиль?».

Почти 67% респондентов ответили, что не смогут купить себе новый автомобиль. Более половины опрошенных (54,4%) планируют и дальше ездить на имеющейся машине, а 12,5% пояснили, что в текущей ситуации, вероятно, даже будут вынуждены ее продать.

Тем не менее каждый третий участник опроса подтвердил, что может позволить себе замену своего транспортного средства, но при этом будет, в первую очередь, ориентироваться на его стоимость.

Например, чуть более 15% респондентов готовы потратить на новый автомобиль до 1,5 млн рублей. Из них больше половины (8,2%) сообщили, что их финансовых возможностей хватает, только чтобы приобрести новую Ладу или иномарку до 1 млн рублей, а 6,9% способны потратить на новый автомобиль 1–1,5 млн рублей. О готовности приобрести новый автомобиль премиум-класса заявили только 7,9% респондентов.

О том, что денег у них «хватит только на недорогую машину с пробегом», сообщили 6,6% из числа участников опроса. Оставшиеся 3,5% респондентов ответили, что готовы приобрести автомобиль только в том случае, если им одобрят кредит.

Комментирует директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков:

Также удлиняются сроки владения, то есть меньше людей пересаживаются на новые машины. Раньше было как: 3–5 лет — и человек менял автомобиль. Сейчас этот срок составляет уже 7–8 лет. При этом меняется и отношение к смене машины. В принципе, автомобили в настоящее время довольно хорошие, они и по 10 лет ездят нормально. Езди, ремонтируй и дальше езди. Поэтому у людей все чаще возникает вопрос: «Зачем мне так часто менять машину?».

Кроме этого, у молодежи появляется мысль, особенно в Москве, что можно обойтись вообще без автомобиля. Сегодня он становится дорогим в содержании: парковки везде платные, никуда не проедешь, пробки, к тому же можно воспользоваться каршерингом, подешевевшим такси или же доехать на общественном транспорте.



