Виновник смертельного ДТП остался на свободе

В результате наезда погибла 17-летняя девушка. Сбивший ее бизнесмен с места аварии скрылся.

Материалы по теме Боярский продолжает парковаться как хочет

Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ сбил насмерть девушку, переходящую дорогу. После наезда мужчина с места аварии скрылся, но позже сам явился в полицию с признанием. По факту ДТП Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия).

«По данным следствия, Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки Тойота Ленд Круизер Прадо, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась», — сообщили следователи.

Показания Пилосяна на допросе совпали со рассказами очевидцев аварии, в том числе с описанием происшествия пассажирами автомобиля, которым он управлял. В ходе медицинского освидетельствования было выявлено, что Пилосян на момент задержания был трезв.

Несмотря на действия подозреваемого, суд оставил его на свободе. В суде же состоялась передача денег отцу погибшей девушки адвокатом Пилосяна — 500 тыс. рублей. По некоторым данным, Пилосян управлял автомобилем, принадлежащим секретарю бурятского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову, которому глава Бурятии посоветовал сложить с себя полномочия на время следствия.

Депутата «Единой России» из Переславля-Залесского обвиняют в убийстве таксиста, тело которого он сжег.

Фото: Bill Oxford / Unsplash