Аналитики сервиса Яндекс.Маркет изучили, по каким ссылкам мы переходим.

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В исследовании Яндекс.Маркета использовали данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года. Больше всего интересуются шинами. Пик спроса на них пришелся на 8 апреля и 30 октября. В категории зимних шин в прошлом году лидировали бюджетные Кама-505 (в среднем 2332 рубля за штуку), в тройку популярных вошли также шипованные Nokian Tyres Nordman 5 (4280 руб.) и липучки Kама-Flame (3735 руб.).

Тройка самых популярных летних шин выглядит следующим образом: Continental PremiumContact 6 (от 12 918 руб.), Viatti Strada Asimmetrico V—130 (от 3660 руб.) и Bridgestone Turanza T001 (от 3420 руб.).

На втором и третьем местах среди автотоваров находятся видеорегистраторы и радар-детекторы. У пользователей Яндекс.Маркета наибольшим спросом пользовались видеорегистраторы Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 (от 4250 руб.), Xiaomi 70mai Dash Cam Midrive D01 (от 2890 руб.) и YI Smart Dash Camera (от 2595 руб.).

Чаще всего потенциальных покупателей интересовали видеорегистраторы с обычной конструкцией — 85%, еще 14% переходов пришлось на предложения видеорегистраторов в зеркале заднего вида. 73% пользователей интересовались предложениями видеорегистраторов с функцией Wi-Fi, которая позволяет дистанционно передавать на компьютер или смартфон записанные ролики, и более 70% пользователей Яндекс.Маркета при выборе видеорегистратора искали модели с функцией радар-детектора.

Радар-детекторы также покупают и как отдельные устройства. В этом случае наибольшим спросом пользуются модели SilverStone F1 Monaco GS, SHO—ME G—1000, SHO—ME G—800.

Далее идут магнитолы — самой популярной в прошлом году была Pioneer SPH-10BT (от 6320 руб.). Вообще, на бренд Pioneer пришлось более 40% переходов в интернет-магазины, на втором месте Kenwood — 9%, на третьем JVC — 7%.

Тройку самых популярных товаров 2019 года в категории «Автомобильная акустика» составили: сабвуфер «Урал» AS-D12A, акустика «Урал» AK-74 и сабвуфер Pioneer TS-WX300A.

Самым востребованным зарядным устройством для аккумуляторных батарей стал «Вымпел 57» (от 3023 руб.), пускозарядное — Artway JS-1014 (от 3438 руб.) и пусковое — CARKU E-Power Elite (от 5990 руб.). С 2018 по конец 2019 года спрос на пусковые и зарядные устройства резко изменился. В 2018 году только 24% переходов пришлось на зарядные устройства, в то время как в 2019-м спрос на них увеличился до 56%. Обратная ситуация была среди пусковых устройств — 60% переходов в 2018 году против 29% в 2019-м.

Самыми интересными для покупателей моторными маслами в 2019 году стали: Shell Helix Ultra 5W—40, Mobil Super 3000 X1 5W—40 и Shell Helix HX8 Synthetic 5W—40.

Главное при выборе автомобильного масла не промахнуться с качеством, вязкостью и брендом, отмечает эксперт «За рулем».

Фото: depositphotos.com