Начало продаж Skoda Karoq — через несколько дней — журнал За рулем

Начало продаж Skoda Karoq — через несколько дней

Новый кроссовер Skoda Karoq уже собирают на заводе в Нижнем Новгороде. Первые автомобили отправляют дилерам для ознакомления и установки в шоу-румах.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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Skoda Karoq российской сборки — цены, двигатели и коробки

Продажи субкомпактного кроссовера Skoda Karoq начнутся 14 февраля 2020 года. То есть буквально через пару недель. Уже объявлены цены на автомобили в комплектации Ambition, оснащаемые турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм, передним приводом и не роботом, а 8-ступенчатым автоматом. Стоимость такого автомобиля составляет от 1 515 000 рублей.

Позже в продажу поступят версии с более простым и недорогим 1,6-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 110 л.с. и 155 Нм, а также 5-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Как пишет «Автостат», полноприводные версии должны появиться в продаже только осенью.

Таким образом, новый Skoda Karoq составит конкуренцию модели Yeti, а отсутствие роботизированных коробок и конкурентоспособная цена позволяют предположить, что автомобиль быстро станет бестселлером марки, оттянув на себя до 30% продаж Skoda в России.

Конкурировать Skoda Karoq будет с такими кроссоверами, как Hyundai Creta, Renault Arkana и Kia Seltos.

  • Насколько новый кроссовер Skoda лучше своих конкурентов? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Karoq (2)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хорошее оснащение

Недостатки:

цена и клиренс

Комментарий:

Кому интересен авто типа — хочу быть кроссовером, будут брать. Дождемся тест драйва.

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