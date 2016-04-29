Mazda CX-7 — динамичный кроссовер с пятном на репутации Харизматичная Mazda CX-7 2006 года выпуска отличается от многих своих ровесников и внешностью, и характером. На старте продаж за ней выстраивались очереди, а вот во время эксплуатации авто разочаровало владельцев. Косяки машины заставляли сбывать ее после года-двух использования. При этом многие облегченно вздыхали, избавившись от «семерки». Чем же она пришлась не ко двору, рассказываем в статье. Блог Петра Меньших: как превратить Lada Vesta в снаряд Когда смотрю на желтую Весту Спорт R1, невольно вспоминаю давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом. Блог Петра Меньших: Haval F7 и Geely Atlas — поднебесное противостояние Эти модели, Хавейл F7 и Атлас, сейчас очень даже на слуху. Я и сам приоткрыл рот от приятного удивления, когда познакомился с ними этой мягкой зимой.