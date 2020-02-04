Путаешь педали? Toyota придумала технологию для таких водителей — журнал За рулем

Путаешь педали? Toyota придумала технологию для таких водителей

Разработана система подавления ошибочного ускорения, которую начнут внедрять уже летом.

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Разработанная Тойотой функция подавления ускорения нужна для предотвращения ошибочного нажатия на педаль акселератора. Система будет первым делом внедряться в Японии уже этим летом в рамках обновления пакета безопасности Toyota Sense Safety. Сначала новую технологию предложат в качестве опции при продаже автомобилей. Затем ее начнут внедрять и в других странах, в том числе и в России.

В компании считают, что новая функция позволит сократить количество аварий, которые происходят чаще на парковках, из-за того что водители путают газ с тормозом. В отличие от прежней системы управления ускорением, при неправильном использовании педалей технология распознает «ненормальное» давление на педаль газа, даже если перед автомобилем нет никаких препятствий. Все дело в алгоритме нажатия: человек по-разному давит на педали при торможении и ускорении, и программа способна безошибочно распознать характер нажатия.

Toyota не против поделиться оперативной логикой новой функции и с другими автопроизводителями. Система подавления ускорения будет использовать в комплексе с другими функциями: экстренное торможение перед аварией, автоматическое отключение дальнего света фар, предупреждение о выезде за пределы полосы движения, распознавание дорожных знаков и динамический радиолокационный круиз-контроль.

В этом году планируется также перенос некоторых систем безопасности, прежде использовавшихся исключительно на автомобилях Lexus, на машины бренда Toyota. Это, например, система экстренного подруливания или система помощи при экстренном торможении.

Фото: depositphotos.com

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