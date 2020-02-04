Путаешь педали? Toyota придумала технологию для таких водителей

Разработана система подавления ошибочного ускорения, которую начнут внедрять уже летом.

Разработанная Тойотой функция подавления ускорения нужна для предотвращения ошибочного нажатия на педаль акселератора. Система будет первым делом внедряться в Японии уже этим летом в рамках обновления пакета безопасности Toyota Sense Safety. Сначала новую технологию предложат в качестве опции при продаже автомобилей. Затем ее начнут внедрять и в других странах, в том числе и в России.

В компании считают, что новая функция позволит сократить количество аварий, которые происходят чаще на парковках, из-за того что водители путают газ с тормозом. В отличие от прежней системы управления ускорением, при неправильном использовании педалей технология распознает «ненормальное» давление на педаль газа, даже если перед автомобилем нет никаких препятствий. Все дело в алгоритме нажатия: человек по-разному давит на педали при торможении и ускорении, и программа способна безошибочно распознать характер нажатия.

Toyota не против поделиться оперативной логикой новой функции и с другими автопроизводителями. Система подавления ускорения будет использовать в комплексе с другими функциями: экстренное торможение перед аварией, автоматическое отключение дальнего света фар, предупреждение о выезде за пределы полосы движения, распознавание дорожных знаков и динамический радиолокационный круиз-контроль.

В этом году планируется также перенос некоторых систем безопасности, прежде использовавшихся исключительно на автомобилях Lexus, на машины бренда Toyota. Это, например, система экстренного подруливания или система помощи при экстренном торможении.

Недавно Toyota усовершенствовала систему стабилизации нового поколения кроссовера RAV4, сделав его гораздо устойчивее на дороге.

Фото: depositphotos.com