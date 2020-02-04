Лучшая защита — это нападение. Но не всегда, как показывает история алтайского депутата Юрия Корнеева.

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В ходе одного из рейдов инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял депутат Совета депутатов Чемальского района Алтайского края Юрий Корнеев. До этого он прославился дракой в кафе, где избил двух женщин, одной из которых было 59 лет, и защищающих их 14-летнего подростка.

В ходе общения с народным избранником выяснилось, что у него нет ни документов на автомобиль, за рулем которого он ехал, ни водительского удостоверения. В результате в отношении Юрия Корнеева был составлен протокол об административном нарушении. Но депутат не собирался сдаваться ни в начале разговора, ни после составления протокола.

Первым делом депутат потребовал переводчика с алтайского языка, сославшись на то, что совершенно не понимает русский язык. По каким-то причинам инспекторы не поверили в коварный обман. Тогда водитель сменил тактику.

Депутат Совета депутатов Чемальского района Алтайского края четвертого созыва по избирательному округу №5 Юрий Корнеев.

После составления протокола Корнеев позвонил в дежурную часть и нажаловался, что остановившие его работники ДПС находятся в состоянии алкогольного опьянения, пишет издание «Новости Горного Алтая». Но и тут инспекторы не дали маху, а сразу отправились в больницу и прошли медосвидетельствование, которое показало, что они трезвы как стеклышко.

Сегодня алтайский суд признал законными действия инспекторов, которые, надо отметить, не ударили в грязь лицом и заставили депутата отвечать за свои действия по закону. Будет ли депутат привлекаться к ответственности за клевету на полицейских, не сообщается.

Другой депутат между делом убил и сжег таксиста, после чего спокойно пошел на работу.

Фото: vk.com, Сергей Мальгавко/ТАСС