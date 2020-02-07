Джеки Чан позавидует: три километра на крыше автомобиля

При задержании двух барсеточников полицейский запрыгнул на их автомобиль.

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Необычное задержание было проведено в Иркутске, в ходе которого отличился сотрудник уголовного розыска. Во время поимки двух людей, промышляющих кражами вещей из автомобилей, полицейский запрыгнул на крышу машины преступников и таким образом «преследовал» их на протяжении трех километров.

«Оперативниками была получена информация о двух местных жителях, промышляющих кражами из автомобилей, и организована засада в Ленинском районе города Иркутска. Поздним вечером молодые люди с помощью специального прибора отключили сигнализацию автомашины и забрали из нее сумку. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться на своей машине», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.

Находясь на крыше автомобиля удирающих воров, полицейский умудрился не свалиться, несмотря на то, что водитель иномарки ехал с превышением скорости, а также совершал резкие и опасные маневры.

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«Повредив заднее колесо, они вынудили злоумышленников остановить автомобиль и задержали их. Похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия, изъята», — рассказали в полиции.

В отношении задержанных злоумышленников, не пожелавших подчиниться законному требованию сотрудника полиции и поставившим его жизнь под угрозу, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 и ст. 318 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», и «Применение насилия в отношении представителя власти»).

Один злоумышленник, сидевший на месте пассажира, отпущен под подписку о невыезде, а другой — задержан.

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Фото, видео: МВД РФ