Нарушитель недели: пьяная! С ребенком! Без прав! Два ДТП и четыре протокола!

Произошло это в среду на востоке столицы. В отношении нерадивой матери составлены протоколы по четырем статьям КоАП.

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5 февраля женщина за рулем автомобиля Kia, двигаясь по ул. Металлургов от ул. Новогиреевская в направлении Свободного проспекта, сбила рабочего, убирающего проезжую часть. Его доставили в больницу. Однако машина не остановилась, а наоборот, попыталась скрыться с места аварии и выехала на встречку, где столкнулась с другим автомобилем, после чего покинула место и этого происшествия. Во время розыска сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нарушительницу в автомобиле во дворе дома в Саперном проезде, сообщили агентству городских новостей «Москва» в столичной ГИБДД ГУ МВД.

Ей предложили пройти медосвидетельствование, и было установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у нее не было прав, а на момент ДТП в салоне автомобиля находился ее двухлетний ребенок, который, к счастью, не пострадал.

Полицейские составили в отношении нетрезвой гражданки административные протоколы по четырем статьям КоАП — за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав, за оставление места ДТП, участником которого она стала, за езду без ОСАГО и управление автомобилем без регистрационных документов на транспортное средство.

В конце прошлого года на МКАДе удалось вытащить из автомобиля сильно нетрезвую женщину, которая с трудом оценивала происходящее, сказала, что машина не ее, прав у нее нет и вообще она «здесь ни при чем».



Фото: скриншот «Москва24»