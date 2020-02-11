Премьера кроссовера состоится на Женевском автосалоне в пресс-дни — 3 марта 2020 года.

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Компания Kia опубликовала тизерные изображения кроссовера Sorento нового, четвертого по счету поколения.

Мы уже видели кроссовер без камуфляжа, поэтому особый интерес представляют изображения салона автомобиля. Там появились два больших монитора: один является приборной панелью, а второй — сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Оба дисплея расположены рядом друг с другом. Вертикальные вентиляционные отверстия на центральной консоли больше не сливаются с сенсорным экраном. Расположены они ниже, по бокам монитора, слева и справа от панели управления климат-контролем.

Исчез коренастый рычаг коробки переключения передач. Его место занял более современный поворотный переключатель, который занимает меньше места. Рядом с ним поворотный переключатель выбора режимов движения. Заметны также кнопки электронного стояночного тормоза, системы пуска и остановки двигателя, обогрева рулевого колеса, а также кнопки подогрева и вентиляции сидений.

Кроме того, издание The Korean Car Blog кое-что выяснило о линейке двигателей кроссовера. Это атмосферный 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с механической коробкой или 6-ступенчатым автоматом. Привод у данной версии… задний. Предусмотрен и 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор, который будет оснащаться автоматом и как задним, так и полным приводом. Третьим агрегатом станет 2,2-литровый турбодизель из нового семейства R, оснащаемый 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а также задним или полным приводом.

Новый Kia Sorento — первые изображения салона Премьера кроссовера состоится на Женевском автосалоне в пресс-дни — 3 марта 2020 года. Новый Kia Sorento — первые изображения салона

Kia также работает над новым небольшим кроссовером. Не Селтосом.

Изображения: Kia