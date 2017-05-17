Внедорожник нового поколения не будет похож на нынешнего Патриота, о чем свидетельствуют все опубликованные патентные изображения.

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УАЗ запатентовал передние крылья Патриота второго поколения: изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности.

На рисунках видно, что крылья имеют законченный дизайн и не будут дополняться пластиковыми накладками на колесные арки или другими элементами. При этом арки очень широкие, с массивным выдающимся краем. Таким образом, можно предположить, что автомобиль визуально будет выглядеть коренастым и устойчивым.

Отсутствие пластиковых накладок и хорошая вентиляция колесных арок позволят металлу коррозировать гораздо медленнее либо не ржаветь вовсе, что будет зависеть от качества используемой стали или сплава, а также от качества грунта.

Может случиться и так, что крылья сделают полностью из пластика. Подобное решение применяется на моделях других производителей, что позволяет облегчить переднюю часть кузова и сберечь бампер при несильных столкновениях: пластиковые крылья при этом кратковременно слегка деформируются под нажимом бампера и возвращаются в исходное положение.

Крыло продающегося сегодня УАЗа Патриота первого поколения

Пластиковые крылья используются, например, на автомобилях Peugeot и BMW. Насколько это решение подходит внедорожнику, зависит от типа и качества используемого пластика.

Ранее были опубликованы изображения решетки радиатора нового Патриота.

Изображения: Роспатент