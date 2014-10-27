Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — журнал За рулем

Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания

Автомобиль будет отличаться повышенным уровнем комфорта и множеством систем помощи водителю.

ГАЗ ГАЗель Next
ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ > ГАЗель Next

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Новое поколение ГАЗелей: радары, датчики и камеры

В одном из дворов Нижнего Новгорода была замечена ГАЗель нового поколения. То есть автомобиль проходит испытания на дорогах общего пользования, а значит появление его в продаже можно ожидать в течение года, как и планировалось.

На машине нет никакого камуфляжа, а дизайн экстерьера полностью совпадает с внешностью автомобиля, представленного в сентябре прошлого года на выставке Comtrans 2019.

Если судить по снимкам, то инженеры нижегородского завода испытывают короткую грузопассажирскую версию новой ГАЗели с увеличенным дорожным просветом и системой полного привода.

Автомобиль должен получить более 30 систем помощи водителю, которые будут получать информацию от пяти видеокамер, восьми ультразвуковых датчиков и трех радаров. В результате, видимо, в максимальных комплектациях, ГАЗель сможет следить за слепыми зонами, распознавать дорожные знаки и понимать сигналы светофоров, а также учитывать погодные условия.

Кроме того, автомобиль собирались оснащать системой самодиагностики, которая будет сообщать об обнаруженных неисправностях. Салон новой ГАЗели получит не только новое оформление, но и оснащение. Это комфортабельные кресла со множеством регулировок, климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, новая панель приборов и система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки.

Согласно неподтвержденной информации, новая ГАЗель оснащена турбодизельным двигателем Volkswagen объемом 2 литра и мощностью 136 л.с. (340 Нм) и 6-ступенчатой механикой. Будут в линейке моторов и другие агрегаты, а также, возможно, роботизированная коробка передач.

Выход новой ГАЗели не помешает заводу выпускать нынешний вариант автомобиля, который будет заметно доступнее по цене. Таким образом, ГАЗ расширит модельный ряд.

Фото: Группа ГАЗ, gazelleclub/УТЮГ888

Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания

Автомобиль будет отличаться повышенным уровнем комфорта и множеством систем помощи водителю.

Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087329Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087330Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087331Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087332Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087333Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания
Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания

Автомобиль будет отличаться повышенным уровнем комфорта и множеством систем помощи водителю.

Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087332Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087331Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087330Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087333Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания — фото 1087329Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (31)

ГАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Приобрел я машину год назад. По началу, конечно, были сомнения на ее счет, но простата ремонта, доступность запчастей и цена на них все же перевесили. Машину брал для своего малого бизнеса. Ну что сказать хороший рабочий автомобиль выходит он дешевле иномарки и в обслуживании, и в ремонте ну это ...

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