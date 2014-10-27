Новое поколение ГАЗели: уже идут испытания

Автомобиль будет отличаться повышенным уровнем комфорта и множеством систем помощи водителю.

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В одном из дворов Нижнего Новгорода была замечена ГАЗель нового поколения. То есть автомобиль проходит испытания на дорогах общего пользования, а значит появление его в продаже можно ожидать в течение года, как и планировалось.

На машине нет никакого камуфляжа, а дизайн экстерьера полностью совпадает с внешностью автомобиля, представленного в сентябре прошлого года на выставке Comtrans 2019.

Если судить по снимкам, то инженеры нижегородского завода испытывают короткую грузопассажирскую версию новой ГАЗели с увеличенным дорожным просветом и системой полного привода.

Автомобиль должен получить более 30 систем помощи водителю, которые будут получать информацию от пяти видеокамер, восьми ультразвуковых датчиков и трех радаров. В результате, видимо, в максимальных комплектациях, ГАЗель сможет следить за слепыми зонами, распознавать дорожные знаки и понимать сигналы светофоров, а также учитывать погодные условия.

Кроме того, автомобиль собирались оснащать системой самодиагностики, которая будет сообщать об обнаруженных неисправностях. Салон новой ГАЗели получит не только новое оформление, но и оснащение. Это комфортабельные кресла со множеством регулировок, климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, новая панель приборов и система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки.

Согласно неподтвержденной информации, новая ГАЗель оснащена турбодизельным двигателем Volkswagen объемом 2 литра и мощностью 136 л.с. (340 Нм) и 6-ступенчатой механикой. Будут в линейке моторов и другие агрегаты, а также, возможно, роботизированная коробка передач.

Выход новой ГАЗели не помешает заводу выпускать нынешний вариант автомобиля, который будет заметно доступнее по цене. Таким образом, ГАЗ расширит модельный ряд.

Предприятие также работает над беспилотными автомобилями.

Фото: Группа ГАЗ, gazelleclub/УТЮГ888