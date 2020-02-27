Доходы таксистов в Москве с 2012 года сократились втрое

«Уберизация» полностью перекроила российский рынок такси, поездки стали более доступными для клиентов, а доходы водителей значительно сократились, говорится в исследовании Высшей школы экономики.

В 2012 году средняя выручка водителя за день составляла почти 7 тыс. рублей, из них около 4 тыс. рублей — чистый доход водителя. В 2019 году она снизилась до 5,7 тыс. рублей, а доход водителя составил 1,4 тыс. рублей. При этом, если бы не было агрегаторов, выручка водителей могла бы быть почти 6 тыс. рублей, а доход — 2,7 тыс. рублей, говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ.

За последние 10 лет доля дохода водителя в структуре выручки сократилась с 72% до 23%, при этом расходы на комиссии и аренду автомобиля выросли в 3,5 раза (с 18 % до 63%).

Благодаря агрегаторам спрос на такси в Москве за последние восемь лет вырос в восемь с лишним раз — до 324 млн поездок. Объем рынка при этом за восемь лет вырос с 19,7 млрд рублей до 157,3 млрд рублей. Одна из возможных причин роста популярности — снижение среднего чека за поездку (484 рубля в 2019 году против 493 рублей в 2012 году). Если бы агрегаторов на рынке сегодня не существовало, то средний чек на поездку составил бы 620 рублей.

Для клиентов, с одной стороны, выгоднее, что услуга стала доступнее, а с другой — качество ее упало. Допуск на рынок упростился — сегодня, чтобы стать таксистом, нужно лишь водительское удостоверение и некоторая сумма на аренду автомобиля.