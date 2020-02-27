Под прицел преступников, как это обычно бывает, попадают пожилые и одинокие люди.

Материалы по теме Вы лишитесь машины и не узнаете об этом: новый способ мошенничества

О новом виде мошенничества предупреждают представители банков. Риск быть обманутым подтвержден Центробанком «Известиям».

Главная цель аферистов, как обычно, — заставить жертву перевести деньги на их счет. Для этого была отработана схема, получившая условное название «такси от банка». Начинается все со звонка с номера «8 800», который у многих людей ассоциируется с надежными и честными компаниями. Звонящий сообщает потенциальной жертве, что с ее банковской карты пытались украсть деньги. На этом этапе идет проверка того, есть ли у человека в смартфоне банковское приложение. Если жертва «клюет», то ей заботливо предлагают перевести деньги на безопасный резервный счет, который открывается банком специально для таких случаев. Но для этого нужно добраться до банкомата, а чтобы у столь уважаемого клиента банка с этим не возникло трудностей, услуга предусматривает бесплатную доставку на такси.

Такси заказывается самое обычное, и его водитель понятия не имеет, что помогает мошенникам обмануть пассажира. Таксист доставляет человека до банкомата, где тот под диктовку заботливого сотрудника банка проводит операцию.

Такой способ мошенничества стал очень распространен в последнее время. Это отмечают во многих банках: Сбербанке, Ак Барс Банке, Банке «Открытие»... Как уже говорилось, знают о новой мошеннической схеме и в Банке России, и напоминают, что ни один банк никогда не будет предлагать переводить деньги с даже атакованного счета. Банки разбираются другими способами.

Порой мошенники прикидываются инспекторами ДПС, и тут очень важно уметь отличить самозванца от настоящего полицейского.

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