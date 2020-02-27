Такой проект закона внесли сегодня в Госдуму справедливороссы.

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Новую налоговую льготу для покупателей произведенных в России легковых автомобилей предлагают ввести депутаты фракции «Справедливая Россия». В случае принятия закона в Налоговый кодекс будут внесены поправки, которые позволят уменьшать налогооблагаемую сумму подоходного налога граждан.

Вычет предлагается ввести в объеме 10% от фактических расходов, если они не превышают миллион рублей, включая расходы на переоборудование машины для людей с инвалидностью. То есть максимальный размер вычета может быть не больше 100 000 рублей.

Льготу предлагается предоставлять не чаще одного раза в пять лет. Автомобиль должен быть новым и ранее не состоявшим на регистрационном учете.

По задумке депутатов, налоговый вычет предоставляется после регистрации налогоплательщиком приобретенного автомобиля. Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет гражданин должен будет предоставить в ФНС договор о покупке машины, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие документы).

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов признает, что налоговая нагрузка на автомобилистов постоянно растет, и необходимо сделать хоть небольшое послабление. Региональные и местные бюджеты от этого потеряют незначительно, а небогатые россияне, приобретающие не самые дорогие автомобили, почувствуют поддержку. Возможно, это даст эффект и в экономике — даже небольшие финансовые преимущества способны оказать влияние на рост продаж.

А еще депутаты предлагают маркировать аптечные препараты, чтобы водители случайно не приняли те, что запрещены на рулем.



Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС