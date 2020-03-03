Личные фонотеки людей появились в Яндекс.Драйве

В машинах каршеринга с бортовым компьютером Яндекс.Авто появился полный набор функций Яндекс.Музыки, включая персональные рекомендации и подкасты, а также личные фонотеки.

При аренде автомобиля каршеринга бортовой компьютер Яндекс.Авто теперь определяет профиль водителя и позволяет слушать в приложении Яндекс.Музыка привычные и любимые треки. Например, «Плейлист дня», «Премьеру» или подборку с подкастами.

Пользователь может также с помощью голосового помощника Алисы найти любую композицию, альбом, спектакль или подкаст. Для этого достаточно лишь начать фразу с имени «Алиса», после чего озвучить просьбу. Компьютер тут же найдет и запустит то, что вы хотели послушать, будь то новый альбом популярного исполнителя, классика, популярный сегодня аудиоспектакль «Звездные войны. Новая надежда» или свежий подкаст.

Таким образом, Яндекс.Драйв делает поездки на автомобилях каршеринга комфортнее, словно пользователь едет на собственном автомобиле со всеми привычными настройками.

«Аудио — такая же важная часть поездки, как навигация. Поэтому мы хотим, чтобы у всех водителей был доступ к Яндекс.Музыке в каршеринге — даже у тех, кто раньше ей никогда не пользовался. Машины с Яндекс.Авто уже умеют здороваться с водителем по имени, подгружать избранные точки в Навигаторе, автоматически выставлять привычные для пользователя настройки, а теперь будут включать треки, которые нравятся водителю. Все это делает каршеринг почти таким же, как личный автомобиль», — говорит руководитель отдела решений для автомобилистов в Яндексе Мария Орлова.

Бортовой компьютер Яндекс.Авто теперь устанавливается еще на две популярные модели.

Фото: Яндекс