АВТОВАЗ закрывается от коронавируса: распоряжение по компании

Сотрудникам запрещены иностранные командировки, за исключением случаев распоряжения президента.

Материалы по теме На АВТОВАЗе создали штаб против коронавируса

В связи с пандемией коронавируса предписания для сотрудников АВТОВАЗа распространены на предприятии в виде отдельного документа. Фрагменты циркуляра под заголовком «АВТОВАЗ закрывается от коронавируса» были опубликованы 13 марта в паблике «Нетипичный АВТОВАЗ» социальной сети Вконтакте.

В документе сообщается, что все сотрудники Группы АВТОВАЗ, прибывшие для работы в Москву и возвращающиеся из стран повышенного риска из командировки или личной поездки, обязаны выдержать карантин в течение 14 дней. К странам повышенного риска на данный момент относятся Иран, Южная Корея, Италия, Китай, Франция, Германия, Испания, Великобритания, США, Швейцария и Норвегия.

При пересечении границы в терминале F аэропорта «Шереметьево» сотрудник АВТОВАЗа может автоматически получить больничный лист и постановление о помещении в карантин. Если граница пересекалась в других терминалах, сотрудник должен заявить о возвращении в РФ, позвонив по телефону горячей линии, и сообщить о датах поездки и пребывании в том или ином регионе, а также об адресе проживания в Москве.

Тем сотрудникам, которые находятся за рубежом, в том числе работающим по ротации и экспатам, рекомендуется как можно скорее вернуться на рабочие места в Тольятти и пройти обследование в ближайшем к рабочему месту медпункте. Иностранным сотрудникам рекомендуется отменить поездки домой и исключить приезд членов своих семей в РФ.

Всем сотрудникам АВТОВАЗа предписано отменить иностранные командировки за исключением случаев, когда командировка одобрена решением президента предприятия Ива Каракатзаниса, сообщается в опубликованном документе.

Тем, кто проводит много времени в автомобиле, тоже интересно будет узнать, как защитить себя от коронавируса.

Фото: ТАСС