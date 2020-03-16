Peugeot и Citroen отзывают из-за утечки топлива
В сервисной кампании участвуют 4246 минивэнов и фургонов Peugeot и Citroen, у которых обнаружен дефект крепления топливного насоса.
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В России объявлен отзыв 2704 автомобилей Peugeot Traveller и Expert, а также 1542 машин Citroen Jumpy и Spacetourer, которые были куплены в период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.
У фургонов и минивэнов обнаружен дефект крепления топливных насосов, в результате чего может появляться течь солярки, сопровождающаяся характерным запахом.
Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера Peugeot или Citroen, мастера которого отремонтируют машину за счет завода-изготовителя. В ходе работ будет проверены и при необходимости заменены гайки крепления топливного насоса, а также уплотнения топливного насоса и топливного бака.
О том, что автомобили участвуют в сервисной кампании, их владельцев оповестят официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус» по телефону или почте. Узнать о необходимости обращения в сервис можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего фургона или минивэна со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.
Фото: Citroen
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