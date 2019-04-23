Peugeot и Citroen нашли более 10 тыс. дефектных автомобилей

Всего проводится три сервисных кампании, причинами которых стали крепления стекол задних дверей, резьбовые крепления задних подвесок и крепление рулевого механизма.

Материалы по теме Новый французский кроссовер: суровый тест чудо-подвески

Peugeot и Citroen объявили о начале трех отзывных кампаний 10 368 своих автомобилей, в которых были найдены дефекты.

Среди отзываемых автомобилей 10 335 — моделей Citroen C1 и Peugeot 107, которые были куплены в период с февраля 2006 года по август 2015 года. У них обнаружен дефект клеевого крепления стекол задних дверей. Для устранения дефекта предусматривается проверка стекол и приклеивание к ним петель, если это окажется необходимо.

Peugeot 107

Другая сервисная кампания проводится в отношении 32 автомобилей марки Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy, купленных в период с августа 2017 года по октябрь 2018-го. Отзываются они из-за затянутых с ненадлежащим моментом резьбовых креплений задней подвески. Выяснилось, что момент затяжки оказался выше предусмотренного заводом-изготовителем. Для устранения дефекта потребуется замена резьбовых креплений задней подвески.

В третьей сервисной кампании участвует лишь один автомобиль — Peugeot Traveller, который был куплен в апреле 2018 года. Крепление рулевого механизма этой машины может отличаться от предусмотренного заводом-изготовителем и здесь требуется переустановка рулевого механизма.

Peugeot Traveller

Для устранения дефектов владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего дилера Peugeot и Citroen. О необходимости ремонта владельцев машин по телефону или почте известят официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус», но узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списками кодов отзываемых машин, опубликованных на сайте Росстандарта:

Предусмотренные сервисными кампаниями ремонтные работы будут проводиться бесплатно, а необходимые запчасти предоставлены за счет завода-изготовителя.

Фото: Peugeot