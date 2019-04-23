Peugeot и Citroen нашли более 10 тыс. дефектных автомобилей

Peugeot и Citroen объявили о начале трех отзывных кампаний 10 368 своих автомобилей, в которых были найдены дефекты.
Среди отзываемых автомобилей 10 335 — моделей Citroen C1 и Peugeot 107, которые были куплены в период с февраля 2006 года по август 2015 года. У них обнаружен дефект клеевого крепления стекол задних дверей. Для устранения дефекта предусматривается проверка стекол и приклеивание к ним петель, если это окажется необходимо.
Другая сервисная кампания проводится в отношении 32 автомобилей марки Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy, купленных в период с августа 2017 года по октябрь 2018-го. Отзываются они из-за затянутых с ненадлежащим моментом резьбовых креплений задней подвески. Выяснилось, что момент затяжки оказался выше предусмотренного заводом-изготовителем. Для устранения дефекта потребуется замена резьбовых креплений задней подвески.
В третьей сервисной кампании участвует лишь один автомобиль — Peugeot Traveller, который был куплен в апреле 2018 года. Крепление рулевого механизма этой машины может отличаться от предусмотренного заводом-изготовителем и здесь требуется переустановка рулевого механизма.
Для устранения дефектов владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего дилера Peugeot и Citroen. О необходимости ремонта владельцев машин по телефону или почте известят официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус», но узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списками кодов отзываемых машин, опубликованных на сайте Росстандарта:
- список VIN-номеров для автомобилей Citroen C1 и Peugeot 107;
- список VIN-номеров автомобилей Peugeot Traveller, Expert, Citroen Spacetourer, Jumpy;
- VIN-номер автомобиля Peugeot Traveller.
Предусмотренные сервисными кампаниями ремонтные работы будут проводиться бесплатно, а необходимые запчасти предоставлены за счет завода-изготовителя.
- В марте этого года Peugeot и Citroen отзывали автомобили из-за дефектов подвески.
- До этого отзыв Peugeot и Citroen проводился два месяца назад и был вызван некачественным натяжным роликом.
- В декабре 2018 года в РФ проводилось сразу несколько сервисных кампаний Peugeot и Citroen.
Фото: Peugeot
Читать комментарии (1)